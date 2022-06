Mozzo, fiamme in cucina: uomo messo in salvo dai Vigili del fuoco - BergamoNews

Mozzo. Un uomo è stato messo in salvo dai Vigili del fuoco dopo un principio d’incendio nel suo appartamento di via Lecco.

È successo intorno alle 18.15 di venerdì. Sul posto i pompieri della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine, i volontari di Madone e Gazzaniga.

All’interno dell’abitazione si trovava ancora l’uomo, che è stato subito soccorso e affidato alle cure mediche. L’uomo non riporta ferite gravi ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

I Vigili del fuoco hanno poi estinto il principio d’incendio, localizzato all’interno della cucina.