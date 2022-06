Da Striscia a Bergamo, Moreno Morello: "Nelle difficoltà l'Accademia dello Sport c'è sempre" - BergamoNews

Bergamo. Non manca mai l’appuntamento con la solidarietà Moreno Morello, l’inviato di Striscia la Notizia che ogni anno fa tappa al torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo per dare il proprio contributo a supporto di progetti solidali da realizzare sul territorio.

Anche questa volta nessuna eccezione: è arrivato nella nuova location della Cittadella dello Sport, in via Monte Gleno 2, con la sola novità di una racchetta differente, quella da padel.