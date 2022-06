"Il fiore giallo", le opere di Missà in mostra per la raccolta fondi per l'Ucraina - BergamoNews

Bergamo. L’inaugurazione della mostra è stata l’occasione per fare conoscere al pubblico l’associazione filantropica Il fiore giallo, di cui Fabio Missale è co-fondatore, nata a scopo benefico con l’obiettivo di supportare cause umanitarie. Con questo primo evento l’associazione si propone di raccogliere fondi destinati ai profughi ucraini, attraverso l’invio di medicinali, cibo e acqua.

Le maggior parte delle opere in mostra, accuratamente selezionate da Corrado Spreafico, artista poliedrico e già Preside della Scuola d’Arte A. Fantoni di Bergamo, sono inedite. Durante il vernissage è Spreafico a presentare Fabio, restituendo al pubblico l’immagine di un uomo che lavora seriamente, con la sofferenza tipica “di chi vorrebbe dedicare molto più tempo ad un’attività che è diventata esigenza di vita”, mentre il suo io si divide con l’attività forense: di giorno avvocato e di sera artista.

Pittore e scultore dallo sguardo un po’ sognante e naif, dice di sé: “É stata zia Caterina a trasmettermi il seme della passione, ma devo dire grazie anche a Tina, la quale mi ha spronato affinché continuassi a dipingere: acquistò per cinquantamila lire una delle mie prime tele e mi fece dono di un disegno, ritratto con dedica di Boccioni. La mia è tutta una ricerca di armonia tra forma e colori”. Tina è Antonia Oreni, prima moglie di Giacomo Manzù.

Infatti, Fabio ha iniziato a dipingere da bambino in via Tassis, proprio a pochi passi dalla mostra, dove c’era anche zia Caterina Carrara, che aveva appreso i rudimenti in via Chiodere a Clusone, nella stessa casa dove aleggiava l’ombra e il profumo di Giacomo Manzù, il quale in tempo di guerra, per ben tre anni, era stato ospite con la famiglia dai nonni di Fabio.

Il ricavato delle mostre di Fabio Missale sono sempre state devolute in beneficenza. Le opere riprodotte su tela, confezionate da Ginetto Martinelli Spa di Casnigo grazie all’amministratore delegato Sergio Martinelli, potranno essere prenotate in tutte le misure, anche a parete, direttamente alla mostra.

Missà, Fabio Missale in mostra al passaggio del Carmine

Orari mostra: tutti i giorni dalle 10 alle 23 fino al 12 giugno 2022, salvo proroga, visto il grande successo dei primi giorni.