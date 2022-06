Midali, Ruffini, Garau, a Carona scontro a tre: al centro il futuro del territorio legato alla seggiovia - BergamoNews

Carona. Valorizzazione degli impianti di risalita, promozione del territorio e aiuto verso investimenti privati. Questi, in sintesi, i punti principali sui quali si snoda la campagna elettorale a Carona, che il prossimo 12 giugno eleggerà il nuovo consiglio comunale.

Il paese dell’alta Valbrembana vede le candidature a sindaco di Paolo Midali (consigliere uscente, con la lista Insieme per Carona), Aldo Ruffini (lista Carona CARONA) e Stefania Garau (lista Partito Gay LGBT+).

“Importante sarà trovare un equilibrio tra incentivi per il turismo e le altre esigenze del paese” spiega Paolo Midali, ingegnere 51enne, consigliere uscente, originario di Carona, dove è tornato a vivere stabilmente nell’ultimo anno dopo un trasferimento a Bergamo.

Paolo Midali (Insieme per Carona)

Per Midali e la sua lista Insieme per Carona (di cui fa parte anche Giancarlo Pedretti, sindaco in carica) fondamentale sarà la valorizzazione della seggiovia e un rinnovato interesse verso il decoro urbano. “Con la conclusione positiva della vicenda degli impianti di risalita (con l’acquisto da parte di Stefano Dentella) e gli investimenti per lavori pubblici degli scorsi anni (oltre 9 milioni di euro, per la maggior parte finanziati da Regione Lombardia), possiamo iniziare a costruire il nostro lavoro su una base solida – conferma Midali – Vorremmo dare una mano al nuovo proprietario per la valorizzazione degli impianti di risalita, che sono il nostro asset turistico principale. Siamo quasi alla fine della vita tecnica della seggiovia di arroccamento: siamo in contatto con la proprietà e disponibili a collaborare anche in questo senso, guardando inoltre ad un utilizzo degli impianti nel periodo estivo. Vorremmo poi puntare su opere di qualità per il decoro urbano e sul recupero degli edifici rurali, oltre che ad una valorizzazione del percorso-vita e del lago, compatibilmente con i permessi Enel”.

Necessario sarà poi un aiuto per la fascia anziana della popolazione. “Il nostro paese ha un’età media abbastanza elevata e i servizi pubblici sono limitati – spiega Midali – vorremmo dare un aiuto agli anziani, promuovendo un servizio pasti a domicilio e un servizio navetta per chi dovesse effettuare delle visite mediche”. Servizi sociali, ma anche collaborazione per chi voglia sviluppare nuove iniziative ed attività a Carona.

La lista Insieme per Carona, con candidato sindaco PAOLO MIDALI, è composta da Giuseppe Sciarrone, Franco Musati, Davide Riceputi, Giancarlo Pedretti, Francesco Salvetti, Fabrizio Caccia, Ornella Riceputi, Umberto Vanini.

Aldo Ruffini (carona CARONA)

Attività che possano rilanciare il paese centrali anche nel programma di Aldo Ruffini, candidato sindaco con la lista Carona CARONA. Architetto, 68 anni, Ruffini vive nel Milanese, ma la sua famiglia proviene da Carona. “Mi era già stato proposto anni fa ed ora, con l’avvicinarsi della pensione, ho deciso di spendermi per Carona, alla quale sono molto legato e dove torno volentieri ogni fine settimana: i miei genitori e i miei parenti sono del territorio e anche io frequento il paese da quando sono ragazzo”.

Per Ruffini, se eletto, sarà importante il lavoro di squadra. “Un gruppo di persone valido, con competenze in campo amministrativo ed imprenditoriale – spiega Ruffini – formato anche da giovani che si sono dimostrati fin da subito interessati e disponibili. Per Carona serve una svolta, anche grazie ad un coinvolgimento attivo degli abitanti”.

Anche per Ruffini sarà necessario avere un dialogo costruttivo con il proprietario degli impianti di risalita: “sarà importante attivare l’Alpe Soliva, fondamentale per raggiungere la Valcarisole, sia nel periodo invernale che nei mesi estivi, quando potranno essere fruiti anche percorsi per mountain bike e e-bike”.

Un occhio di riguardo andrà poi rivolto ai ragazzi: “i giovani della squadra sono importanti, perché potranno portare idee innovative, soprattutto sul fronte turistico, ma anche dando una disponibilità per le manifestazioni e lo sviluppo di temporary shop”. Altro punto importante per la lista Carona CARONA è la manutenzione del territorio: “vorremmo creare una cooperativa per la gestione del verde, dei boschi e dei sentieri, così da unire il mantenimento del territorio con la ripresa di attività agricole da tempo abbandonate. In questo senso, potremmo fare degli studi, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano, su quali attività potrebbero generare reddito su un territorio come quello di Carona, per incentivare la presenza e il ritorno di abitanti”.

La lista Carona CARONA, con candidato sindaco ALDO RUFFINI, è composta da Tarcisio Migliorini, Simona Rossi, Maurizio Alberti, Alberto Agazzi, Luciano Cattaneo, Marina Gervasoni, Enzo Migliorini, Nicole Peruta, Jacopo Rossi, Sara Rossi.

Stefania Garau (partito Gay LGBT+)

Agevolazioni per chi investe sul territorio fondamentali anche per Stefania Garau, candidata a Carona con il partito Gay LGBT+. “Uno dei tanti motivi che ci ha spinto a formare una lista a Carona è stato il progetto di un nuovo hotel proprio in Valbrembana – spiega Garau – . Dove c’è chi pensa di abbandonare il piccolo paese per le poche possibilità che offre e la distanza talvolta complicata per raggiungere la città, oppure dove molto spesso vi è un fenomeno di chiusura delle attività commerciali, c’è chi invece prova a rilanciare il territorio come Loredana Salvetti, titolare della Locanda dei Cantù di Carona che gestirà il nuovo Hotel Villa Carona, rivalutando una struttura chiusa da oltre 40 anni”. Nel programma di Stefania Garau centrale è infatti la valorizzazione delle attività commerciali, con un supporto dell’amministrazione a chi affitta spazi per creare nuove attività e a chi voglia investire sul territorio comunale. Nei piani del partito Gay LGBT+ anche uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di energia pulita al fine di soddisfare il fabbisogno energetico del comune (in modo da abbattere sia i costi di gestione che ottenere risparmi di spesa, incentivando il fotovoltaico e le altre forme di energia rinnovabile).

La lista del Partito Gay LGBT+, con candidato sindaco STEFANIA GARAU, è composta da Francesca Micheletti, Samanta Losa, Laura Giacomina Fagioli, Loredana Sangalli, Paolo Michele Sercia, Nicolina Liquori, Sergio Grassi.