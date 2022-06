L'ultima settimana del torneo di tennis dell'Accademia si aprirà col botto: parla Gian Piero Gasperini - BergamoNews

Ad una settimana dalla fine del torneo è già tempo di bilanci per l’Accademia dello Sport e per l’infaticabile organizzatore dell’evento che è tornato a Bergamo dopo parecchi anni.

Insieme a Giovanni Licini abbiamo tracciato un bilancio di quello che ci ha lasciato questa prima parte di torneo nelle serate alla Cittadella dello Sport, in programma fino al 10 giugno.

Nella settimana mancante che ci separa dalla fine della manifestazione che si concluderà con la serata di gala dell’11 giugno, l’appuntamento più interessante sarà l’arrivo in città del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, atteso martedì 7 giugno.

“La qualità degli ospiti è stata sicuramente alta –sono le prime parole di Giovanni Licini-. Ex calciatori, protagonisti del mondo dello sport e dello spettacolo, dell’imprenditoria sono gli attori che solitamente popolano il nostro evento. Ci avviciniamo alla serata di gala con la premiazione dei Golden Vip, dove saranno ospitate circa 400 persone nel villaggio ospitalità. Siamo in attesa di ospitare Gian Piero Gasperini che con il vice Gritti ha sempre onorato il nostro torneo. Grazie all’ Atalanta per l’entusiasmo creato soprattutto nei giorni più duri del Covid-19, perché hanno dato la serenità e la gioia di cui avevamo bisogno. In quel famoso Atalanta-Valencia ci recammo con 5 pullman a San Siro e fortunatamente non si ammalò nessuno”.

Ricordiamo che nel corso della serata finale verranno premiati i Golden Vip 2022, per la “Ricerca scientifica premio Fondazione Credito Bergamasco” Michele Colledan; Luca Percassi, per il mondo dello sport alla memoria di Luciana e Gianni Radici; e Vip d’Onore alla campionessa di sci Federica Brignone ed infine premio per l’imprenditoria Mediolanum ad Angelo Radici.

Naturalmente la mission dell’Accademia dello Sport resta quella della Solidarietà, anche in occasione del Tennis 2022. Come gli altri anni saranno 3 i progetti per i quali la nostra associazione sarà in prime linea, sostenendo le realtà del territorio. In particolare la nostra attenzione per il 2022 sarà rivolta verso l’ AIPD Associazione Italiana Persone Down, AEPER Associazione Educazione Prevenzione E Reinserimento e ANMIC Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili.

La grande novità è l’impegno dell’Accademia per la realizzazione dei nuovi campi da tennis in città.

“Abbiamo pensato di fare un regalo agli sportivi bergamaschi dando un contributo come Accademia dello Sport e coinvolgendo la Regione Lombardia e Csi Provinciale nella progettazione di un impianto sportivo al servizio degli sportivi bergamaschi –ha concluso Licini-. L’impegno realizzativo non è finito, perché a breve arriveranno altri due campi da tennis coperti sempre con sistema red plus con tribune incorporate e verrà realizzato il terzo campo di padel, dopo di che si provvederà a coprirli tutti, con possibilità di apertura laterale durante la bella stagione. Passare da sei campi da tennis a due ha creato ovviamente problemi numerici a livello di giocatori, ma non è mancata però la qualità. La nota positiva è l’aggiunta di due campi di padel che hanno visto affluenza inaspettata e inimmaginabile per noi organizzatori di tanti sportivi e dove le richieste sono decisamente superiori al tennis. Tutta la struttura quando non c’è il torneo rimarrà al servizio della città e della pratica sportiva”.