Lega, Carrara presenta il direttivo della sezione di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Definita l’ossatura del direttivo della Lega, a tre settimane dall’elezione di Alessandro Carrara, nuovo segretario cittadino del partito. E lunedì sera si è anche tenuta la prima convocazione del nuovo direttivo che vede Stefano Rovetta vice segretario, AliceMaria Savoldelli responsabile organizzativa, Roberto Locati responsabile dei giovani, Alessandro Valoti responsabile enti locali, Andrea Albergoni tesoriere, Fabio Gregorelli responsabile del tesseramento.

Grande soddisfazione da parte di Carrara che così si è espresso: “Siamo carichi e soprattutto pronti per il lavoro che ci attende, certi anche che lavoreremo al meglio delle nostre possibilità. Direi che il gruppo che abbiamo formato, i protagonisti del nuovo direttivo sono le persone giuste al momento giusto, quelle con cui, insieme, ci daremo da fare per costruire il programma di governo che porteremo alle prossime amministrative”.

“Il nostro impegno partirà proprio dai quartieri, ci concentreremo su quelli, battendoli tutti, uno alla volta. Ci impegneremo ad incontrare i residenti, a parlare con i cittadini per confrontarci con loro sui problemi di tutte le zone interessate, cercando di approfondire insieme soprattutto quelli a cui l’attuale Giunta non è stata in grado di dare una risposta. Detto questo, calandoci nel presente e nel quotidiano, metteremo nero su bianco un percorso e una serie di proposte serie in grado di rispondere al territorio”.