Cosa ci insegna e perché "How I Met Your Father" è una serie da non perdere - BergamoNews

How I Met Your Father è la serie televisiva scritta da Elizabeth Berge e Isaac Aptaker, disponibile su Disney+ dall’11 maggio 2022, scritta sulla falsa riga della serie precedente How I Met Your Mother.

La protagonista della serie è Sophie, interpretata da Hilary Duff, giovane ragazza di New York, aspirante fotografa e alla costante ricerca dell’anima gemella.

Nonostante la serie televisiva sia basata molto sul copione di How I Met Your Mother, notiamo come siano presenti degli elementi che si avvicinano all’odierna società, come l’utilizzo del sito d’incontri Tinder, usato per conoscere ragazzi con cui la protagonista organizza appuntamenti e personaggi provenienti da varie nazioni, infatti è presente una ragazza asiatica, un ragazzo indiano e un paio di coppie che definiremmo ‘miste’.

Un altro dettaglio che può sembrare irrilevante, ma che non deve assolutamente essere posto in secondo piano è il fatto che Sophie e la sua amica Valentina siano aspiranti artiste; è bello osservare come due ragazze cercano di farsi strada nel mondo della fotografia e della moda, un mondo che spesso viene sottostimato, screditato e visto con poca serietà solo perché percepiti come ‘frivoli’ e per coloro che non sono capaci di studiare sui libri arrivando a conseguire un ‘vero’ titolo di studio.

È come se queste due ragazze rivendicassero questo loro mondo, non perché non saprebbero fare altro nelle loro vite, ma per il fatto che se quelli sono i loro sogni allora è giusto perseguire tale scopo e Sophie ne è la prova perché alla fine della stagione riuscirà a esporre le sue foto in una prestigiosa galleria d’arte Newyorkese.

Ma una sola stagione è ancora troppo poco per poter descrivere al meglio questa serie, che sicuramente avrà molto da offrire, ma è possibile ricordare i preziosi insegnamenti che How I Met Your Mother ci ha lasciati e che riscontriamo anche nella nuova serie con Hilary Duff.

Il cambiamento è inevitabile: purtroppo, o per fortuna, la vita di ognuno di noi non è mai statica. Le cose belle e brutte vanno e vengono e spesso non siamo padroni di ciò che accade. Bisogna solo adeguarsi al cambiamento, rimboccarsi le maniche e ricordare che il mondo esterno è il riflesso del nostro atteggiamento.

Il cambiamento che stiamo subendo dovrà essere accolto con positività, bisogna abbracciarlo e farlo proprio perché solo in questo modo saremo pronti a buttarci nella giungla di una società cosmopolita.

In questo caso è bene ricordare che è importante, qualsiasi cosa accada, avere sempre al proprio fianco le persone che si amano, perché l’amicizia è tutto.

Con un amico potrai condividere qualsiasi esperienza, senza provare vergogna per paura di essere giudicato. Inoltre, un vero amico, non ti abbandonerà mai, nemmeno nelle tue esperienze più ‘folli’ perché le farà assieme a te in modo da trascorrere delle giornate, o serate, leggendarie, come direbbe Barney Stinson.

Ultimo insegnamento, anche se l’aggettivo ultimo è solo un eufemismo, è quello di non cercare l’amore, perché arriverà quella persona dall’ombrello giallo disposta a rubare per noi un corno blu.