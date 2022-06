Comune, online il nuovo sito dedicato al mondo della ciclabilità - BergamoNews

Bergamo. Una campagna di comunicazione e un nuovo sito per pubblicizzare il vasto mondo della ciclabilità a Bergamo. Da venerdì è infatti online il nuovo portale www.bergamoinbicicletta.it, interamente dedicato al mondo delle due ruote e a tutto ciò che ruota attorno. I due interventi, promossi dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessorato alla mobilità dolce grazie al lavoro di Stefano Zenoni, sono stati finanziati grazie al contributo ricevuto dal Ministero all’ambiente e alla transizione ecologica, per la precisione il progetto presentato da Bergamo dal titolo “Bus & Bike”, per il quale il Governo ha elargito complessivamente 50 milioni di euro. Di questi, circa 50mila, sono stati utilizzati appunto per la creazione del sito, della campagna mediatica e per tutto quanto concerne la sua messa a punto.

“Questo nuovo portale mira a racchiudere tutte le informazioni sui progetti in corso, sui servizi collaterali e in parallelo che riguardano la mobilità su due ruote in città – ha spiegato l’assessore Stefano Zenoni -, riuscendo inoltre a dar vita ad una campagna di affissioni, sparsa su tutta la città, in grado di mandare messaggi ai cittadini non solo su tutte le possibilità inerenti al mondo delle bici, ma anche sulla convenienza ad utilizzarle: penso ad esempio ai vantaggi in termini di convenzione urbana, commerciale ed economica”.

“Il sito resterà in forma permanente e verrà aggiornato, giorno dopo giorno, con tutte le novità del caso, mentre la campagna di comunicazione verterà da giugno fino a fine settembre con cartelli di varie dimensioni, dai più grandi ai più piccoli, e riporterà anche, all’interno dei soggetti scelti, un qr code per poter accedere direttamente al portale. Sia sito che affissioni sono state realizzati, a seguito di una manifestazione d’interesse, grazie al contributo di 2caffè, un’azienda che si occupa proprio di comunicazione”.

Il sito è molto ricco e consente al cittadino di avere una visione d’insieme del mondo delle due ruote: “Ad oggi sono attive diverse sezioni – continua Zenoni-, come ad esempio la parte della rete ciclabile, tutti i numeri delle ciclabili, verrà aggiornato a breve aggiornamento il Biciplan, verrà inserita la parte dedicata alla segnaletica, ovvero ai cartelli, agli elaborati di progetto, alle planimetrie e agli allegati. Sin da questo momento è possibile consultare le attività collaterali al mondo della bici, alla dislocazione e al numero delle rastrelliere, a quello del mondo del bike sharing, ai monopattini, alla grande realtà della velostazione”.

“Il sito subirà continui aggiornamenti anche perché, col passare del tempo, troverà una dimensione sempre più personalizzata. L’obiettivo, ad esempio, è quello di riuscire a inserire anche google maps. Questi due interventi, e mi riferisco appunto al portale e alla campagna di comunicazione, sono solo il primo gradino di un processo lungo e articolato che mira a puntare sempre di più l’attenzione sul tema”.