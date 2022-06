Boltiere: approvato il bilancio di previsione 2022-2024 - BergamoNews

Si è tenuto lunedì 30 maggio 2022 il consiglio comunale del Comune di Boltiere. Tra i vari punti all’ordine del giorno, l’approvazione delle tariffe di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI) per il 2022, confermate sullo schema già in vigore dallo scorso anno; l’importante approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 e la convenzione per il nuovo Segretario comunale.

Lo schema del bilancio dal punto di vista delle entrate resta sostanzialmente inviariato rispetto allo scorso anno, avendo l’amministrazione mantenuto costanti le aliquote IMU e IRPEF.

Durante la discussione il Sindaco Osvaldo Palazzini e il Vicesindaco Renato Cavalleri si sono soffermati nel fornire il dettaglio delle varie opere per le quali, il comune di Boltiere ha potuto richiedere i contributi dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Per il comune di Boltiere il massimo importo disponibile, come per i comuni della stessa dimensione, è di 2.500.000 €, che l’amministrazione comunale ha deciso di investire in modo particolare sull’efficientamento energetico delle strutture comunali. Scelta fondamentale in ottica prospettica per ottenere risparmi futuri di spesa.

Nel dettaglio, le opere, che qualora Boltiere sia dotato dei fondi necessari dal PNRR, saranno le seguenti:

Adeguamento e messa in sicurezza via Donizzetti: 300.000 €;

Realizzazione percorso ciclopedonale Via Ronchetti e prosecuzione con Via Ciserano: 270.000 €;

Riqualificazione Via Don Giulio Carminati: 400.000 €;

Riqualificazione energetica scuola primaria Bruno Munari: 370.000 €;

Realizzazione cappotto scuola primaria: 430.000 €

Realizzazione cappotto scuola secondaria di primo grado Don Peppe Diana: 390.000 €;

Efficientamento energetico immobili comunali, sostituzione serramenti: 340.000 €.

Lo schema di bilancio preventivo 2022-2024 è stato approvato da tutta la maggioranza di Gente di Boltiere.

Infine, ad unanimità il Consiglio Comunale ha approvato lo schema della convenzione per il nuovo Segretario comunale tra i comuni di Boltiere e Bagnatica. Nuovo Segretario comunale che sarà la Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia, la quale sarà disponibile a Boltiere per venti ore la settimana, a partire dal prossimo mese di luglio.