Atalanta, parte lunedì la campagna abbonamenti per la prossima stagione - BergamoNews

Bergamo. Lunedì 6 giugno aprirà ufficialmente la Campagna abbonamenti alla Serie A 2022/23 dell’Atalanta. Dalle 14 saranno a disposizione tutte le informazioni su prezzi e settori.

La data da segnare per l’inizio della campagna è sabato 11 giugno.

Come ormai d’abitudine nelle ultime stagioni, la società ha previsto un primo periodo che sarà riservato agli abbonati dell’annata 2019/20 – interrotta da marzo a giugno a causa della pandemia – i quali potranno esercitare la loro prelazione.

Anche per la campagna abbonamenti 2022/23, la società adotta la modalità di sottoscrizione in digitale attraverso la Dea Card in corso di validità: fanno eccezione i settori Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini, per i quali l’abbonamento potrà essere sottoscritto senza la necessità di Card.

La stagione 2022/23 per i nerazzurri partirà il weekend di domenica 14 agosto, nel quale è prevista la prima giornata di Serie A. Il calendario verrà sorteggiato a luglio.