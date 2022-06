Violenze agli infermieri, 100mila in italia: "A Bergamo poche denunce, tanti insulti" - BergamoNews

È allarme violenza sugli infermieri. In base a quanto emerso dalla ricerca CEASE-it, Violence against nurses in the work place (ossia Violenza contro gli infermieri sul posto di lavoro), il 32,3% di loro, pari a circa 130mila professionisti, nell’ultimo anno, ha subito maltrattamenti durante i turni di lavoro.

Lo studio, che si è concluso nell’aprile 2021, è stato condotto da otto università italiane (con capofila l’Università di Genova), su iniziativa della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi). Si tratta di numeri che, in molti casi, non sono intercettati e registrati in quanto le aggressioni – soprattutto quelle verbali – non vengono denunciate. Si configura così, con proporzioni vastissime, il fenomeno del ‘sommerso’. Ogni anno l’Inail registra 11mila casi di violenza denunciati come infortuni sul lavoro: 5mila sono infermieri. Un dato che li rende la categoria più soggetta a questo fenomeno, ma ai numeri ufficiali bisogna anche aggiungere il sommerso – stimato in 125mila vittime – che non hanno denunciato.

Su queste dinamiche pesa la carenza di infermieri negli organici: un’assistenza efficiente si ha con un rapporto infermiere paziente 1 a 6 ma, allo stato attuale, il rapporto è 1 a 12. Secondo la Fnopi, in base agli standard previsti del cosiddetto ‘DM 71’ (la delibera del 21 aprile 2022 del Consiglio dei ministri), occorre aumentare l’attuale organico con 70mila infermieri aggiuntivi. Con l’attuale carenza si restringe pericolosamente il tempo di cura oppure si aumenta la possibilità che l’infermiere precipiti in una condizione di “burnout” (33%). Con questo termine si indica una sindrome, ossia un insieme di sintomi e segni, causata dall’esaurimento emotivo che insorge in seguito a stress cronico nei lavoratori quotidianamente a contatto con il pubblico e le sue richieste e per questo sottoposti a notevoli carichi emotivi legati alle implicazioni di questi rapporti.

A tutto questo bisogna aggiungere che il 10,8% di chi ha subito violenza, presenta danni permanenti a livello fisico oppure psicologico. Per comprendere le drammatiche proporzioni del problema, va considerato che – complessivamente – il 46% degli infermieri ha subito violenze durante l’esercizio della professione.

“Per restituire dignità all’attività professionale e per garantire la sicurezza degli infermieri durante l’orario lavorativo, spiega Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini degli infermieri – è quanto mai urgente inserire questa professione tra le categorie usuranti, mentre ora è riconosciuta soltanto la classificazione tra i “lavori gravosi. Lo studio – aggiunge Mangiacavalli, – descrive le caratteristiche degli episodi di violenza e individua i fattori predittivi e le cause. I correttivi di cui c’è bisogno derivano da qui. E su queste basi sarà sicuramente più immediato il lavoro dell’Osservatorio di tutte le professioni che il ministero della Salute coordina, anche per organizzare la formazione”.

Bergamo e la sua provincia non sono esenti da questa problematica. Illustrando la situazione, il presidente dell’Ordine degli infermieri di Bergamo Gianluca Solitro spiega: “È difficile indicare un numero certo che quantifichi le violenze subite dagli infermieri mentre stanno svolgendo il proprio lavoro, ma se chiedessimo a ognuno se, nel corso della loro carriera, hanno ricevuto maltrattamenti verbali o fisici tutti o quasi risponderebbero di si. Soprattutto si tratta di insulti e aggressioni verbali, mentre sono meno frequenti le violenze fisiche. In questo caso in genere si tratta di spintoni, strattonate o lancio di oggetti, ma ci sono stati anche infermieri picchiati. Considerando che quella infermieristica è una professione prettamente femminile, trovandosi di fronte una donna, a molti risulta più facile alzare la voce e comportarsi in maniera poco rispettosa. Insomma, sono parecchie le umiliazioni subite davanti agli altri”.

“La difficoltà a quantificare un dato preciso – evidenzia Solitro – è dettata dal fatto che molti infermieri non denunciano la violenza subita. Tante volte sporgono denuncia solo quando ricevono una violenza fisica, che risulta palese, mentre gli insulti e tante altre umiliazioni sono considerate parte della routine e passano sotto silenzio. Il problema è che il collega che ha subito violenza verbale è consapevole che chi l’ha commessa di fatto non verrà punito, l’iter della denuncia è lungo e pensa che sia meglio lasciar perdere”.

Infine, Solitro conclude: “Ritengo che il tema della violenza sia prima di tutto un fattore culturale. È inconcepibile che chi sta svolgendo il proprio lavoro venga insultato. Solitamente avvengono al pronto soccorso, dove i tempi di attesa sono eterni e innescano un’escalation a livello emotivo che degenera in reazioni violente che, comunque, non sono giustificabili. L’infermiere del triage, che è il primo interlocutore dei pazienti, diviene un para-fulmine su cui si scatenano lamentele e disagi. Prima dell’emergenza Covid-19 avevamo lanciato una campagna mediatica per sensibilizzare sull’argomento, che era già ben presente, poi siamo diventati eroi e adesso sono tornate le violenze. La somministrazione delle vaccinazioni anti-Covid ha aggravato la situazione perché molti infermieri avevano invitato la cittadinanza a vaccinarsi e tanti no vax li hanno presi di mira”.