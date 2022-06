Sosta in Malpensata, sconto sul ticket giornaliero. E in zona Carnovali più posti per residenti - BergamoNews

Bergamo. Via libera dalla Giunta del Comune di Bergamo a nuovi provvedimenti in tema di mobilità.

La novità principale riguarda lo sconto sulla sosta nel piazzale della Malpensata, con il ticket giornaliero che costerà 7 euro al posto dei 10 calcolati sulla tariffa da 1 euro all’ora. “In pratica l’ottava, la nona e la decima ora di parcheggio diventano gratuite”, spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni, per venire incontro alle esigenze degli automobilisti, in gran parte lavoratori e studenti.

Lo sconto sarà applicato anche negli stalli per la sosta che ricadono in zona “gialla”: quella più “economica”, da 1 euro all’ora. Per esempio, rientrano dei parcheggi “in Borgo Palazzo, in via dei Caniana, in zona San Paolo e Santa Lucia”, illustra sempre l’assessore.

La Giunta ha anche approvato il piano della sosta in zona Carnovali (nell’omonima via e nelle vie Magrini, Lotto, Berizzi e Carpinoni) “dopo le numerose richieste per regolamentare gli spazi a beneficio della residenza”. Qui la sosta libera sarà cancellata da circa 100 nuovi posti “gialli” (per residenti) e un’ottantina circa “blu” (1 euro all’ora con il medesimo sconto sul ticket giornaliero).

Per vedere i nuovi provvedimenti applicati, bisognerà attendere ancora un po’. Questione di tempi tecnici: “Alla delibera di Giunta seguiranno le ordinanze – conclude l’assessore -, prima dell’intervento pratico di Atb per l’installazione di cartelli e segnaletica”.