Mahmood, dopo la tournée europea annunciato il Ghettolimpo Summer Tour - BergamoNews

Un successo di pubblico e di critica. Una consacrazione vera e propria, semmai ce ne fosse stato bisogno, per Mahmood che ha chiuso all’Alcatraz di Milano e a Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena, il suo tour europeo scandito da numerosi sold out.

Il 25 aprile scorso era iniziato dal Bataclan di Parigi, uno dei live club più iconici d’Europa, la tournée di Mahmood, che lo ha portato ad esibirsi nelle principali città europee e nei più importanti club italiani.

Dopo la sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio) e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato quadruplo disco di platino – Mahmood ha chiuso il suo tour europeo che ha fatto tappa ad Anversa, Amsterdam, Losanna, Zurigo, Londra, Madrid. Una tournée che è poi proseguita in Italia al Concordia di Venaria a Torino, all’Alcatraz di Milano, all’Atlantico Live di Roma, Napoli, Firenze, Padova, Nonantola a Modena.

Accompagnato sul palco dai musicisti Francesco Fugazza, Marcello Grillo, Elia Pastori e dai coristi Marta Bersani e David Blank, Mahmood ha portato sul palco uno spettacolo sorprendente, con una scaletta composta da tutte le sue hit più famose e brani significativi tratti dai suoi album “Ghettolimpo” e “Gioventù Bruciata”, tra cui “Soldi”, “Rapide”, “Nilo nel Naviglio” e “Rubini”. Un set essenziale dagli arrangiamenti elettronici che ha trasportato il pubblico nell’immaginario dell’artista: dai visual onirici e futuristici, con richiami al mondo egizio di “Baci dalla Tunisia” e “Dorado”, fino agli iconici balli di “Klan” e “Kobra”.

Visto il successo è stato annunciato anche il Ghettolimpo Summer Tour, 12 date – in partenza il 7 luglio da Roma – nelle principali città e nei festival, in alcune delle più suggestive location italiane.

Mahmood all’Alcatraz di Milano

Le prevendite e tutte le info sul tour sono disponibili su www.friendsandparters.it

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ª edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 22 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

CALENDARIO GHETTOLIMPO SUMMER TOUR

Giovedì 7 luglio 2022 – Cavea Parco della Musica, Roma

Sabato 9 luglio 2022 – Brescia Summer Music 2022 (Arena Campo Marte), Brescia

Lunedì 11 luglio 2022 – Parco San Valentino, Pordenone

Venerdì 15 luglio 2022 – Piazza del Popolo, San Severino Marche (MC)

Lunedì 18 luglio 2022 – Teatro Antico, Taormina

Mercoledì 20 luglio 2022 – Roccella Summer Festival (Teatro al Castello), Roccella Jonica (RC)

Venerdì 22 luglio 2022 – Cava del Sole, Matera (con orchestra)

Sabato 23 luglio 2022 – Luce Music Fest (Banchina S. Domenico), Molfetta (BA)

Martedì 26 luglio 2022 – Gran Teatro Puccini, Torre del Lago (LU)

Venerdì 29 luglio 2022 – Castle On Air, Bellinzona (Svizzera)

Sabato 3 settembre 2022 – Palazzo Te, Mantova

Lunedì 5 settembre 2022 – Piazza dei Signori, Vicenza

