Cristiano Doni: "Questa Atalanta è da lodare. Spero di rimanere il miglior marcatore di sempre" - BergamoNews

“Questa Atalanta ci ha abituato troppo bene, quando c’ero io sudavamo per la salvezza e quella era la nostra Champions: è una squadra da lodare, a partire dallo staff, perchè hanno fatto il massimo”: Cristiano Doni, ex nerazzurro e miglior marcatore della storia atalantina, non vuole sentir parlare di stagione deludente per i ragazzi di Gian Piero Gasperini.

Ospite del torneo di tennis in corso di svolgimento alla Cittadella dello Sport di Bergamo, organizzato dall’Accademia dello Sport di Giovanni Licini, Doni parla della sua passione per il padel, nata dai tempi della militanza in Spagna, ma non parlare di Atalanta è impossibile.

“In una stagione non tanto fortunata per i tanti infortuni fino all’ultimo era comunque lì a lottare per un posto in Europa – sottolinea -. Ci ha fatto venire l’acquolina in bocca e quindi capisco anche l’insoddisfazione di tanti, però poi bisogna fare un’analisi un po’ più razionale e l’Atalanta ha fatto benissimo anche quest’anno”.

Tra le lodi a Gasperini, l’ex capitano nerazzurro ha una piccola speranza: “Credo che Zapata non avrà problemi a superare il mio record di gol in Serie A, però tengo molto invece all’altro record, quello di miglior marcatore della storia atalantina. Perchè sono molto legato e orgoglioso di quello che ho fatto con questa maglia, penso di aver dato tantissimo”.

Nel video in alto l’intervista completa.