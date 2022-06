Cisano: l'assessore dissidente della vecchia giunta sfida la Lega - BergamoNews

Cisano Bergamasco. È corsa a due per la carica di sindaco a Cisano Bergamasco. Alle elezioni amministrative di domenica 12 giugno si sfideranno Pietro Isacchi, espressione della Lega Cisano Bergamasco, e Antonella Sesana, alla guida della lista ViviAmo Cisano.

Il sindaco uscente, Andrea Previtali, giunto al secondo mandato, non può ricandidarsi come primo cittadino e si è messo a disposizione candidandosi come consigliere comunale nella lista di Isacchi, attuale consigliere di maggioranza.

Il candidato leghista

Illustrando gli obiettivi della sua lista, Isacchi spiega: “Il nostro proposito è quello di continuare a lavorare per la comunità portando avanti i progetti che sono stati avviati o programmati dall’attuale amministrazione comunale. Non siamo riusciti a concluderli perchè l’emergenza Covid-19 ne ha rallentato la realizzazione, ma lavoreremo per portarli avanti: abbiamo in essere progettualità importanti e la nostra esperienza vuole essere la base solida attraverso la quale guardare al futuro”.

Entrando nel merito delle priorità del suo gruppo, il candidato sindaco afferma: “Innanzitutto vogliamo proseguire con la rigenerazione urbana, che consiste nel recuperare il più possibile spazi e aree già presenti. Sono previsti molteplici interventi, a cominciare dalla riconversione della stazione con la realizzazione di parcheggi dove ci sono i binari e la creazione di uno spazio giovani dove c’è l’ex deposito, mentre all’interno dell’edificio della Tim, in buona parte in disuso, vorremmo allestire un centro diurno per anziani. Il cuore del paese, così, diventerebbe un’oasi con tanti servizi per la popolazione di tutte le età e sarà un’area dove si potrà passeggiare piacevolmente. In questo modo si potranno rilanciare i negozi le attività locali. E sarà nostra premura aderire al distretto del commercio dell’isola bergamasca. Ma non è tutto: stiamo partecipando a un bando per la casa delle associazioni e abbiamo vinto il bando per la progettazione della nuova palestra delle scuole e stiamo aspettando un bando utile per reperire le risorse per costruirla. Considerando che la Agnelli Tipiesse e l’Unione sportiva Cisanese stanno adoperando il palazzetto di Cisano, questa operazione consentirà alle associazioni sportive del paese di usufruire della palestra, compatibilmente con le esigenze delle scuole. Per la sicurezza, fra gli impegni c’è la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri: siamo in attesa di finanziamenti per completarla, considerando che la spesa necessaria è aumentata a causa dei rincari delle materie prime”.

“Un altro aspetto a cui teniamo molto – continua Isacchi – è la creazione di una comunità energetica, un impegno che sta acquisendo sempre più importanza considerando che la guerra in Ucraina causerà una crisi sulla fornitura di materie prime gas e energia elettrica. Una comunità energetica è un‘associazione composta da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, i quali scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione”.

Altro capitolo è il sociale. “Il programma – specifica Isacchi – prevedrà l’attivazione di progetti per sensibilizzare Io scambio intergenerazionale tra gli anziani ed i giovani, coinvolgendo le scuole del territorio per decrementare le situazioni di isolamento e di fragilità sociale. Tutto ciò verrà effettuato mediante la strutturazione di percorsi di orientamento mirati a fornire opportunità didattiche, culturali e ricreative. Considerando la riorganizzazione della sanità territoriale, verrà programmato un percorso per valutare la gestione dei servizi sociali considerando i bisogni socioassistenziali dei cittadini attuali, identificando e mappando le tre tipologie di fragilità: fisica, sociale e psicologica. Tutto ciò verrà effettuato mediante I’attivazione di progetti in collaborazione con gli enti socioassistenziali del territorio a livello provinciale e regionale, partecipando ai bandi indicati attualmente nel Piano Nazionale dì Ripresa e Resilienza (PNNR). Inoltre, vogliamo attivare programmi formativi a livello territoriale per tutte le fasce d’età dei cittadini, di cui i principali temi riguardano l’ambito socioassistenziale coinvolgendo come relatori clinici, farmacisti, ingegneri, insegnanti, medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, le scuole e le Università territoriali per fare rete a livello multidisciplinare, coinvolgendo anche altri Comuni.

La nascita di ‘ViviAmo Cisano’

La candidata sindaco della lista ViviAmo Cisano, Antonella Sesana, in questo mandato è stata assessore alle politiche sociali dell’amministrazione comunale uscente. Si è dimessa lo scorso maggio non riconoscendosi più nel progetto che ne aveva motivato l’adesione e l’impegno. “Dal momento che chiedo agli elettori di Cisano il voto per una amministrazione all’insegna della innovazione e del cambiamento – afferma Sesana – mi sembra doveroso, e so che gli elettori lo desiderano, motivare la mia decisione di formare una lista civica nuova, discontinua rispetto alla mia passata adesione nel ruolo di assessore per la amministrazione trascorsa. Ho già ripetuto, motivando la mia scelta nelle sedi istituzionali e nei colloqui privati avuti con gli amministratori uscenti con cui ho collaborato intensamente e onestamente. Ora rendo pubbliche le mie ragioni. Lontano da qualsiasi ragionamento, non condivido più né i modi, né i contenuti, del tutto inadeguati alle necessità del paese, secondo me, di una maggioranza consiliare che esercita in assenza di qualsiasi opposizione democratica”.

Nella lettera di dimissioni, protocollata il 10 maggio scorso, rivolgendosi al sindaco, ha scritto: “Ho sempre interpretato l’amministrazione di un ente locale come un impegno di squadra all’interno della quale ognuno ha il suo compito e i risultati sono la conseguenza di una buona organizzazione e di idee vincenti. Purtroppo al di là di alcune sporadiche occasioni è stato proprio questo impegno di squadra che è venuto a mancare e ha portato al logoramento e alla mancanza di coesione dell’intera compagine amministrativa, cosa che non permette di guardare al futuro con la lucidità che occorre in queste circostanze. In un mondo dove la coerenza è merce assai rara, non sentendo più la serenità e l’affiatamento dovuto, ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore”.

VIVIAMO CISANO – Illustrando gli obiettivi della sua lista, Antonella Sesana spiega: “Ci proponiamo alla comunità cisanese per rappresentare le istanze di cambiamento e di rinnovamento amministrativo in vista di una maggiore solidarietà sociale e di una più ampia attenzione alle fragilità e ai bisogni della collettività. Quello che ci ha spinto a presentarci alle elezioni comunali per il nostro paese è il senso della responsabilità civile e la passione per la partecipazione democratica che abbiamo sentito crescere in questi anni. Siamo consapevoli che solo mettendola al servizio della comunità possiamo ripartire e guardare al futuro”.

Entrando nel merito delle priorità, la candidata evidenzia: “Al centro delle nostre azioni metteremo le persone, le famiglie e il territorio come luogo di lettura dei bisogni e di progettazione partecipata, attraverso la promozione di azioni di cittadinanza attiva e collaborazione consapevole e altre occasioni partecipative anche di carattere sperimentale che portino alla creazione di una vera e propria rete sociale. Per le persone anziane proponiamo la realizzazione di un centro di aggregazione socio assistenziale e culturale progettato attraverso un concorso di idee con il mondo associazionistico cisanese e la cittadinanza. Nel progetto intendiamo includere l’attivazione di un Polo centro medici di base. In riferimento agli anziani sarà per noi una priorità dare alle infrastrutture, di cui il comune ha la proprietà, una destinazione di uso per l’assistenza e la cura delle persone sole, parzialmente autonome, bisognose di attenzione a diverso titolo, sul modello dei centri diurni per anziani. Per quanto riguarda i giovani, riteniamo che bisogna incentivare la loro partecipazione alla vita della comunità avviando iniziative di educazione alla cittadinanza attiva, promuovendo una “scuola di comunità” e di partecipazione che li veda coinvolti”.

“Il nostro principio guida – prosegue Sesana – è quello di puntare su una comunità in cui i cittadini possano prendersi cura vicendevolmente degli altri, soprattutto delle persone più fragili. Cisano ha un tessuto sociale e associativo di prim’ordine e può avere una funzione strategica per rendere il paese meglio vivibile. Tutte le scelte relative a viabilità, urbanistica ecc sono orientate a concretizzare questo obiettivo. Per la viabilità, in modo particolare, intendiamo collaborare con tutti gli Enti Territoriali sovracomunali e con i Comuni limitrofi per la “famosa” variante di Cisano. La questione è a conoscenza di tutti per la sofferenza che crea alla popolazione del paese”.

“Un altro punto – conclude la candidata – è la valorizzazione e il sostegno alle piccole attività commerciali già presenti sul territorio con particolare attenzione ai negozi di vicinato e alla promozione di forme di aggregazione di categoria anche in ambito sovracomunale, realizzando il distretto del commercio”.

I candidati della Lega

Il candidato sindaco Pietro Isacchi in questi anni è stato impegnato come capo gruppo e consigliere comunale delegato alla gestione delle pratiche dello sport e della sicurezza. In precedenza ha rivestito l’incarico di vicesindaco, consigliere provinciale con la giunta Pirovano e assessore nella comunità montana Valle San Martino.

La lista coniuga continuità e rinnovamento, coinvolgendo sia figure esperte sia giovani.

I componenti sono: Previtali Andrea, Bisanti Vito, Frigerio Daniella, Valsecchi Luigi, Manighetti Gianluca, Rosa Monica, Vanalli Mariangela, Giovanzana Alessandro, Testa Danilo, Brandolese Gaia, Carnati Mauro, Isacchi Annamaria, candidato sindaco Isacchi Pietro.

I candidati di ‘ViviAmo Cisano’

Il candidato sindaco Antonella Sesana è stata assessore alle politiche sociali del Comune di Cisano Bergamasco. Nella lista spiccano molti giovani che, insieme, danno vita a un’unione di competenze differenti.

I componenti sono: Agatina Salamone, Alberto Locatelli, Luisa Canelli, Simone Viola, Emanuela Gregis, Carlo Frigerio, Gabriella Tresoldi, Erich Rotasperti, Federica Mazzoleni, Matteo Papini, Pietro Panza e Attilio Mora, candidato sindaco Antonella Sesana.