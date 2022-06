Caro presidente, Spagna-Portogallo o Dolce novembre? La tv del 2 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 2 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non avrai altro Dio all’infuori di me”: mentre Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, Andrea, figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Nel frattempo, una bizzarra caccia al tesoro mette in subbuglio Spoleto: tutti sono alla ricerca dei soldi lasciati da un misterioso benefattore, migliaia di euro racchiusi in scatole accompagnate da origami. Si tratta semplicemente di un gioco? E se qualcuno approfittasse della confusione per fare del male a Don Matteo?

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Caro presidente”. Un viaggio non cronologico nel tempo, un racconto in cui “piccola” e “grande” Storia si intrecciano, lasciando spazio a emozioni, ricordi, memorie familiari e private. A partire dalle lettere scritte da donne e uomini comuni ‘e anche da molti bambini’ ai Presidenti della Repubblica conservate presso l’Archivio storico del Quirinale, e con l’ausilio di foto e video privati insieme ai materiali delle Teche Rai, Caro Presidente vuole raccontare le paure, i sogni, le speranze e le gioie degli italiani, in un arco temporale compreso tra il 2021, con l’Italia messa in ginocchio da una terribile pandemia, e il 1971, anno di inizio del mandato di Giovanni Leone; mezzo secolo di storia italiana e di grandi cambiamenti economici, sociali e politici del Paese. A tenere insieme i fili di questa memoria collettiva, la voce narrante di Walter Veltroni.

Italia1 alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Spagna e Portogallo, valida per la Nations League.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 c’è “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Appena un minuto”; su Canale5 alle 21.30 “La mia banda suona il pop”; su La5 alle 21.05 “Dolce novembre – Sweet november”; su Iris alle 21 il film “Caccia a ottobre rosso”; e su Italia2 alle 21.10 “Scappa: get out”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “CSI Vegas”. Una minaccia potrebbe far crollare il dipartimento di polizia scientifica di Las Vegas, rischiando di mettere in libertà i criminali; per scongiurare questo pericolo, una nuova squadra di detective si unisce agli agenti veterani.

Rai5 alle 21.15 proporrà il “Concerto per la Festa della Repubblica Italiana”. Dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale il Maestro Myung-Whung Chung dirige l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. In programma – l’Intermezzo da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e la Sinfonia n.3 in mi bemolle maggiore op.55 “Eroica” di Ludwig van Beethoven.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Little Murders by Agatha Christie” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.