Campionati Italiani di scherma, Andrea Cassarà vince l’oro nel fioretto a squadre - BergamoNews

I Campionati Italiani di scherma hanno segnato il riscatto di Andrea Cassarà.

Dopo una stagione sottotono, il direttore sportivo della Bergamasca Scherma si è infatti aggiudicato il titolo tricolore a squadre nel fioretto maschile.

Sceso in pedana con la casacca dei Carabinieri, Cassarà è stato uno dei principali protagonisti della seconda giornata di gare in corso a Courmayeur cancellando la delusione per la prova individuale.

Schierato insieme a Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli, il fuoriclasse azzurro ha superato senza grossi problemi ai quarti di finale la Scherma Treviso per 45-11 garantendosi subito l’accesso alle medaglie.

Capace di trovare nuovamente il colpo decisivo, Cassarà ha affrontato senza patemi la semifinale con le Fiamme Oro per 45-33 consentendo ai Carabinieri di confermare l’oro conquistato nel 2021.

Sfida a senso unico anche per la finale nella quale Cassarà e compagni hanno messo subito le cose in chiaro con le Fiamme Gialle gestendo al meglio la rimonta promossa da Guillaume Bianchi nella penultima frazione.

La difficoltà incontrata da Rosatelli non ha impedito ai Carabinieri di trionfare nella competizione vincendo il match per 45-33.