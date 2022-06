Bando “Imprese storiche”, finanziate 60 attività bergamasche: ecco quali - BergamoNews

In provincia di Bergamo vengono destinati 1.290.369,09 euro a 9 artigiani e 52 commercianti da parte di Regione Lombardia grazie al bando “Imprese storiche verso il futuro 2022”, voluto dall’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. In totale sono stati destinati 7.600.000 milioni di euro a 448 imprese storiche lombarde.

Il bando sostiene le attività storiche e di tradizione che investono per ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione dell’unità locale di svolgimento dell’attività, innovazione, restauro e conservazione.

Le caratteristiche dell’agevolazione prevedono un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese considerate ammissibili, fino a un importo massimo pari a 30.000 euro.

L’investimento minimo è di 5.000 euro. Il contributo è concesso a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale.

Grazie alla misura messa a disposizione da Regione, sul territorio lombardo si è creato un investimento complessivo da parte dei privati di 17.224.035,35 di euro, un numero importante che vale oltre due volte l’investimento pubblico, a conferma dell’efficacia dello strumento.

“Oggi, grazie al nostro bando, – ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo Economico – ufficializziamo il sostegno a 448 imprese storiche lombarde che continuano a presidiare il nostro territorio con servizi e prodotti di qualità innovandosi e rinnovandosi presentando unicità e tradizione. Uno strumento che porterà anche un beneficio indiretto ad altre imprese visto che l’impegno di Regione viene raddoppiato dai beneficiari privati”.

“Le aziende di tradizione – ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – sono la punta di diamante della nostra economia: hanno dimostrato di saper superare crisi e criticità e quindi hanno gli anticorpi per affrontare le sfide sempre nuove che si presentano agli imprenditori. La sostenibilità per le imprese storiche non è un modo di dire ma un metodo di lavoro: sanno evolvere con il cambiare delle condizioni e sono rispettate per questo. Il nostro impegno è per farle conoscere meglio e sostenerle adeguatamente con un riconoscimento concreto”. Qui sotto l’elenco delle imprese bergamasche beneficiarie.

