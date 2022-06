Alle Piscine Italcementi torna la "Festa dell'Acqua", con staffetta solidale pro Ucraina - BergamoNews

Bergamo. Dopo un lunghissimo periodo di restrizioni e di chiusure a seguito della pandemia, finalmente possono essere nuovamente organizzati eventi sportivi in grado di coinvolgere centinaia di appassionati. Il 2 giugno si riavvia il tradizionale appuntamento della Festa dell’Acqua e dello Sport alle Piscine Italcementi, che segna l’inaugurazione della stagione estiva dell’impianto e che quest’anno vedrà lo svolgimento del Trofeo Master Gnecchi, giunto alla sua ventottesima edizione, con la partecipazione di oltre 300 atleti, provenienti in maggioranza dalla Lombardia, ma anche da molte altre città del territorio nazionale.

La competizione accoglierà atleti over 25 (diversi di loro over 50, 60 e 70!), che non hanno perso la voglia di mettersi in gioco e con il pretesto di mantenersi sempre in forma e attivi, si impegneranno e si divertiranno a sfidare con positivo spirito agonistico altri atleti della stessa età nella vasca olimpica posta al centro del bellissimo parco estivo delle Piscine Italcementi, nella cornice verde dei colli di Bergamo Alta.

A conclusione dell’evento agonistico le porte dell’Italcementi saranno aperte al pubblico.

Dalle 18 alle 20 la vasca olimpica sarà protagonista della Staffetta della Solidarietà. Insieme a Fondazione Cesvi, partner solidale di ASD Bergamo Nuoto, Bergamo si unirà idealmente a Bucha, coprendo i chilometri che separano le due città attraverso le bracciate dei nuotatori.

Più chilometri di nuoto verranno percorsi, più si riusciranno ad avvicinare Bergamo e Bucha, presto città gemellate anche nello sport. Per prendere parte all’iniziativa saranno raccolte sul luogo donazioni libere, ma è possibile contribuire all’intervento di Cesvi in Ucraina sul sito della Fondazione.

Fondazione Cesvi è infatti impegnata nel contrastare la crisi ucraina sin dai primi giorni del conflitto attraverso interventi di supporto a chi fugge dalla guerra, in particolare mamme e bambini, nei Paesi confinanti – Romania, Ungheria, Polonia – e in Ucraina stessa, a sostegno degli sfollati interni.

Cesvi è inoltre la prima ong ad aver avviato, in collaborazione con la municipalità locale, un’opera di ricostruzione della città Bucha, simbolo e teatro di terribili massacri. La staffetta sarà aperta a tutti coloro che vorranno parteciparvi, non solo agli atleti agonisti e master e al termine sarà possibile fermarsi per un aperitivo sulla terrazza del bar della piscina, per una nuova ritrovata convivialità e per apprezzare in compagnia uno dei luoghi del cuore della città della stagione estiva.

L’ingresso all’impianto dalle 18 alle 20 sarà libero e senza necessità di prenotazione.

Secondo tradizione della Festa dell’acqua e dello Sport l’obiettivo sarà quello di avvicinare i più piccoli alle discipline acquatiche. Lo Staff tecnico della ASD Bergamo Nuoto sarà disponibile per far effettuare ai giovanissimi presenti (dai 5 ai 12 anni) prove gratuite di Tuffi e Nuoto.

Ma tutte le famiglie e le persone di qualsiasi età sono attese per unirsi numerose a questa “festa della solidarietà”.

Per l’avvio ufficiale della Staffetta della Solidarietà saranno presenti il Consigliere Comunale Stelio Conti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Bergamo, il Direttore del Centro Sportivo Piscine Italcementi, il Presidente di Bergamo Infrastrutture SPA Attilio Baruffi, per Cesvi Laura Grillo – Corporate FR & Partnership Office e la Presidente di ASD Bergamo Nuoto Beatrice Ferrara.

“La Festa dell’Acqua del 2 giugno quest’anno si concluderà con un bagno di solidarietà per la città di Bucha con la quale la nostra amministrazione sta costruendo un gemellaggio, su impulso del sindaco Giorgio Gori – commenta Loredana Poli, assessore allo Sport del Comune di Bergamo -. Ringrazio Fondazione Cesvi e Bergamo Nuoto Asd per l’organizzazione impeccabile, che è stata capace di allargarsi dall’agonismo intergenerazionale alla solidarietà, con lungimiranza e un grande cuore sportivo”.