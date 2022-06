Sport, solidarietà e risate: che serata alla Cittadella dello Sport con gli inviati di Striscia la Notizia - BergamoNews

Bergamo. Grande spettacolo alla Cittadella dello Sport. Una serata dedicata al mondo della tv quella di martedì 31 maggio al torneo dell’Accademia dello Sport: sui campi cittadini sono stati protagonisti gli inviati e gli autori dello storico programma di Canale 5 “Striscia la Notizia”.

A Bergamo sono arrivati Chiara Squaglia, Jimmy Ghione, Moreno Morello e gli autori Lorenzo Beccati, Massimo Dimunno e Carlo Sacchetti. Presente anche il mondo della politica bergamasca con la senatrice Simona Pergreffi e il deputato Daniele Belotti.

Spazio subito alle donne della serata, che ha visto anche la presenza dei due figli di Giacinto Facchetti al quale è dedicato il torneo singolare A, Barbara e Luca.

In prima fila l’inviata Chiara Squaglia, in campo per la prima volta nel padel: “Come sempre solidarietà e sport sono un connubio perfetto –ha spiegato l’inviata di Striscia-. Nella mia vita mi sono abituata a fare di tutto, dalla ginnastica artistica a pallavolo, danza e sci. I miei colleghi mi hanno coinvolta ed è bello scendere in campo per questa lodevole mission dell’Accademia. È la mia prima volta con il padel, quindi una Solidarietà che varrà doppia. Il più spiritoso? Il Gabibbo, cosi non faccio torto a nessuno. Forza sport, forza solidarietà, ci mettiamo in gioco in tutti i sensi!”.

Il padel ormai spopola dappertutto e anche tra gli uomini di spettacolo è diventato una moda, come hanno mostrato Lorenzo Beccati e Jimmy Ghione. “Abbiamo risposto all’invito di Giovanni Licini, siamo portatori sani di padel e di tennis: qua c’è un grande pezzo di Striscia che ancora una volta ha risposto presente nel nome della Solidarietà”.

Gli inviati di Striscia la Notizia ospiti dell’Accademia dello Sport

Insieme agli autori Massimo Di Nunno e Carlo Sacchetti, c’è stato anche il gradito ritorno tra gli amici dell’Accademia di Moreno Morello: “Finalmente si torna a giocare, ma l’Accademia non è mancata quando c’era bisogno – spiega Morello-. Lo sport era fermo, ma l’accademia si è data da fare e da casa l’abbiamo tenuta d’occhio. Sono passato dal tennis al pedel: ho aumentato il tasso tecnico, anche se ho perso lo stesso. Una fortuna esser riusciti a trovare una location come questa di Bergamo, che riesce a conciliare entrambi gli sport”.

Dal mondo dello spettacolo a quello dello sport il passo è stato breve, in una giornata dove sono stati protagonisti tanti altri ex calciatori come Cristiano Doni, Maurizio Neri, Oscar Magoni, Pierino Fanna, Gigi Sacchetti, Ivan Pelizzoli e Beppe Savoldi.

Non ha raccontato le loro gesta in campo, ma sicuramente sono rimasti nell’immaginario di Massimiliano Nebuloni, commentatore di Sky, che ha invece parlato della stagione dell’Atalanta: “Dopo 3 stagioni in Champions i tifosi possono ritenersi soddisfatti per quello che hanno vissuto in questi anni, come partite memorabili contro diversi squadroni europei. Ci stava un anno così e una flessione dopo tanta fatica, in una stagione in cui sono tornate le grandi. Ci sarà modo di riordinare le idee, di ricreare un gruppo importante e fare qualche cambio; è stato un ciclo lungo e dispendioso dal punto di vista mentale e fisico. L’ Atalanta ha le possibilità di vivere certi livelli anche in futuro”.