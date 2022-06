SCOTT a Bike Up 2022 - BergamoNews

Si terrà a Bergamo dal 10 al 12 giugno 2022 l’ottava edizione di BikeUP, la prima fiera internazionale sulle e-bike, sul cicloturismo e sulla mobilità elettrica leggera (e-scooter e e-moto). La manifestazione creata per gli amanti di biciclette e di altre forme di mobilità elettrica riproporrà il format vincente degli anni passati, aggiungendo come sempre qualche novità.

Si parlerà di bicicletta a tutto tondo, vi sarà un’ampia area espositiva e una zona dedicata all’intrattenimento grazie alla collaborazione con Radio Number One.

Radio Number One si collegherà in vari momenti della giornata con BikeUP – dove ci sarà la dj Laura Basile – per raccontare tutto ciò che succede nella fiera di tre giorni, da venerdì 10 giugno a domenica 12, con tanti ospiti, notizie e curiosità. Si partirà venerdì con i programmi Degiornalist, PN1 e Donne al Volante; sabato e domenica toccherà a Giangiacomo Secchi al mattino e Lukino al pomeriggio.

Centro pulsante sarà lo stand SCOTT e il palco che in più occasioni si animerà con musica, interventi e Dj set.

BIKE UP 2022

SCOTT RADIO NUMBER ONE

La principale novità dell’edizione 2022 di Bike Up è rappresentata dai momenti di approfondimento, incontro e dibattito – i Bike Talks e le Tech Pills – che permetteranno al pubblico di conoscere e di discutere con ambassador, atleti, viaggiatori, tecnici, esperti di mercato e di mobilità sostenibile. SCOTT Italia presenterà venerdì sera alle ore 18:00 il progetto “Una vita a colpi di pedale”, un video che racconta la storia di Luca e del suo amore per la bici. Libertà è sentire il profumo della resina e dei prati di un luogo in cui si manca da molto tempo. La storia speciale di Luca e della sua e-Bike. Vi aspettiamo.

Ecco la selezione di bici a pedalata assistita che saranno in expo a Bike Up 2022.

Patron eRIDE 900 Tuned

Patron eRIDE 920

Ransom eRIDE 910

Aspect eRIDE 940

Axis eRIDE Evo Tour F

Axis eRIDE Evo Men

Axis eRIDE 20 Men

Sub Tour eRIDE 30 Unisex

Sub Cross eRIDE 10 Men

Sub Cross Eride 30 Lady

Genius eRIDE 920

Strike eRIDE 930 black

