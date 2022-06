Malattie della tiroide: le nuove terapie in un convegno dedicato - BergamoNews

La tiroide è una ghiandola endocrina posta alla base del collo che ha la funzione di produrre ormoni che influiscono sull’attivazione o sulla disattivazione di molte attività fisiche eseguite dal nostro corpo. Il fatto che questi ormoni vengano prodotti in eccesso (ipertiroidismo) o in difetto (ipotiroidismo) comporta effetti evidenti sul nostro stato di salute.

E, anche se non sempre se ne parla, le malattie della tiroide sono molto frequenti. Il solo gozzo multinodulare che, tra queste, è quella più diffusa, colpisce circa 6 milioni di italiani con un’incidenza del 10% sull’intera popolazione.

Per approfondire, quindi, le implicazioni di queste patologie, la diagnosi e le terapie, è stato organizzato l’incontro formativo dal titolo “Malattie della tiroide e delle paratiroidi” a cura di Humanitas Gavazzeni di Bergamo e l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bergamo e riconosciuto come corso ECM.

L’incontro, riservato a medici di medicina generale e specialisti, si terrà mercoledì 8 giugno dalle dalle 19.30 alle 22.30 presso la sala riunione OMCeO di Bergamo in via Manzù 25.

Un momento di formazione gratuito e aperto a tutti i medici specialisti e medici di medicina generale con prenotazione obbligatoria gratuita sul sito www.humanitasedu.it oppure telefonando a 0354204787.

Responsabile scientifico dell’evento la dottoressa Rosa Miranda Testa, coordinatrice dell’ambulatorio tiroide e del gruppo interdisciplinare per le patologie tiroidee di Humanitas Gavazzeni, che coordinerà i diversi specialisti dell’incontro con l’obiettivo di fornire elementi diagnostici e terapeutici che consentano ai medici partecipanti di intraprendere un percorso diagnostico terapeutico condiviso tra i vari operatori sanitari e il territorio.

L’incontro ha il fine di fornire al Medico di Medicina Generale il supporto necessario ad individuare, tra i suoi pazienti, quali sono quelli che necessitano di una valutazione specialistica dopo gli esami diagnostici di primo livello, presentando i percorsi diagnostico terapeutico presenti sul territorio. Allo stesso tempo la serata di formazione cercherà di fornire strumenti utili al monitoraggio autonomo delle patologie croniche già inquadrate approfondite.

Il convegno si incentrerà sulle patologie tiroidee che più frequentemente si incontrano nella pratica Clinica quotidiana (ipotiroidismi, ipertiroidismi/tireotossicosi, patologia nodulare) e accennerà alla diagnosi differenziale degli iperparatiroidismi.

Con il contributo degli specialisti del Gruppo Interdisciplinare per le Patologie Tiroidee (GIPT) di Humanitas Gavazzeni, si toccheranno argomenti di interesse generale nella diagnostica e nel trattamento di queste patologie, comprendendo anche ambiti meno consueti ma rilevanti, come i trattamenti percutanei dei noduli tiroidei. Verrà inoltre analizzato, criticamente e sinteticamente, l’impatto delle nuove linee guida ATA (Thyroid; 2015) e della nuova classificazione anatomo patologica (WHO 2017) sulla cura dei pazienti con carcinoma tiroideo differenziato.