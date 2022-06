Italia-Argentina, Jurassic Park o Le nozze di Figaro? La tv del 1° giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 1° giugno su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio fra Italia e Argentina. Il match, definito dall’Uefa “La finalissima”, vede sfidarsi i detentori dell’Europeo e quelli della Coppa America.

Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il rinfresco”: Asher prepara uno sformato da condividere con i colleghi, ma ci mette dei funghi allucinogeni per sbaglio. L’intero staff cade in preda delle allucinazioni tranne coloro che non sono stati coinvolti.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.35 “7 ore per farti innamorare”; su Italia1 alle 21.20 “Jurassic park”; su Rai4 alle 21.20 “Left behind”; su La7D alle 21.20 “La fiera delle vanità”; su La5 alle 21.05 “A piedi nudi”; su Iris alle 20.55 “Non è mai troppo tardi” e su Italia2 alle 21.10 “Lupin III – Addio, amico mio”.

Rai5 alle 21.05 trasmetterà “Prima della Prima – Le nozze di Figaro”. Con la regia di Ivan Stefanutti e la direzione di Marco Feruglio, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha realizzato un progetto produttivo ambizioso: Le nozze di Figaro di W.A.Mozart. Sul palcoscenico friulano la folle giornata di passione, comicità e ironia nei confronti della nobiltà. Regia di Roberto Giannarelli. A seguire, alle 21.35 sarà la volta dell’opera “Il turco in Italia”, di Gioachino Rossini, il nuovo allestimento firmato da Roberto Andò. Dirige il M° Diego Fasolis. Protagonisti sul palco: Erwin Schrott ‘Selim’, Rosa Feola ‘Donna Fiorilla’, Giulio Mastrototaro ‘Don Geronio’. Regia televisiva di Arnalda Canali.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.