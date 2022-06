Gori: "Ex Reggiani, proprietari pronti ad avviare i lavori del nuovo progetto" - BergamoNews

Bergamo. Tra i tanti interventi sostenuti dall’attuale amministrazione Gori in termini di rigenerazione urbana, c’è anche quella dell’area ex Reggiani. “Solo qualche giorno fa – ha annunciato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo -, i nuovi proprietari sono venuti in comune a spiegarci di essere pronti per avviare un nuovo progetto, esprimendo così la loro volontà di partire con i lavori. E questo tipo di intervento, di riuso, di rigenerazione urbana va esattamente nella direzione che abbiamo deciso di intraprendere. Un lavoro importante, frutto non solo del lavoro dell’amministrazione, ma anche e soprattutto della volontà di soggetti privati che hanno contribuito a far sì che quei buchi neri che abbiamo trovato otto anni fa, prendessero nuova forma e che la nostra città cambiasse volto”.

Gli interventi di riqualificazione della grande fabbrica dismessa si inseriscono in uno scenario più ampio, come ha raccontato il primo cittadino: “Questi interventi sono davvero significativi per la città e il merito dell’amministrazione è sì quello di aver tracciato una strada, di aver creato una rotta da seguire e in qualche modo di aver anche garantito un clima di fiducia tale che ha favorito l’intervento degli investitori. Avviare un progetto di rigenerazione fisica della città, delle sua aree dismesse, era uno dei miei obiettivi fin dal principio. Ne sono solo alcuni esempi l’ex Cesa, ex Mangili Moretti, ex Ote, ex Italcementi, ex Gres, ex scalo ferroviario e molti altri ancora”.

E la notizia arriva proprio nel giorno in cui Luisa Pecce, consigliera comunale della Lega, ha presentato un’interrogazione scritta su un’area di circa 105mila metri quadrati, sede, dalla metà del ‘900, di una grande fabbrica. Chiusa tra il 2008 e il 2009, pur essendo stata parzialmente occupata da Fabric, un estivo di 3000 metri quadrati, ora trasferitasi, non è più stata impiegata per nessun genere di attività. Nello specifico, la Pecce sottolinea come l’intera zona “sia diventata terra di atti vandalici e di nessuno – si legge -, richiamando l’attenzione della Giunta a lavorare affinché si possa programmare un’azione di controllo e di contrasto alle intrusioni, oltre che di prevenzione al fine di evitare l’ulteriore rovina degli edifici stessi”.