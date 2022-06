Economia circolare e digitalizzazione: business di successo e priorità per il futuro - BergamoNews

Bergamo. Il 7 giugno alle 15 nell’Auditorium di Confindustria Bergamo, via Stezzano 87 Kilometro Rosso, Gate 5, Bergamo, è in programma l’evento “Economia circolare e digitalizzazione: business di successo e priorità del futuro”, organizzato da Confindustria Bergamo nell’ambito del Progetto europeo “Interreg Alpine Space Circular 4.0”.

Durante l’incontro verranno presentati i risultati del progetto Circular 4.0, che nasce da una collaborazione tra cinque Stati europei con l’obiettivo di rafforzare i processi di digitalizzazione delle PMI e accelerare la transizione verso l’economia circolare nella Regione Alpina. Con il supporto di un team dell’Università dei Bergamo, è stata svolta una ricerca sul livello di integrazione dell’economia circolare e del grado di digitalizzazione delle aziende bergamasche, al quale hanno partecipato diverse imprese associate. Durante l’evento saranno inoltre illustrate e discusse le direttive europee per la transizione ecologica e digitale a livello regionale.

Dopo l’introduzione di Giacomo Biraghi, Responsabile Innovazione Confindustria Bergamo, Albachiara Boffelli, Università degli Studi di Bergamo, parlerà di Economia circolare e digitalizzazione e presenterà i risultati del progetto Circular 4.0. Seguirà la tavola rotonda fra le aziende partecipanti e i fornitori di soluzioni eco-digitali con Bellini Spa, Linificio e Canapificio Nazionale, Oldrati Guarnizioni Industriali Spa, Sorint.TEK Spa e DIG:ITA Srl. Alina Candu, Confindustria Lombardia, e Carmen Di Santo, Cluster LE2C, Cluster tecnologico lombardo per l’energia e l’ambiente, faranno il punto sulle priorità regionali e le azioni future a supporto dell’economia circolare in relazione all’European Regional Development Fund 2021-2027. Durante l’evento interverrà anche Monica Meloncelli, dell’area Sicurezza e Ambiente di Confindustria Bergamo, per illustrare le opportunità offerte dal progetto BG Circular per le aziende associate.

Per partecipare è necessaria la registrazione al seguente link.