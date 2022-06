Grande successo per la settima Arte Festival - BergamoNews

Sabato 28 maggio, Oriocenter Selected Stores ha ospitato il secondo appuntamento di Settima Arte Festival, la kermesse cinematografica in cui gli studenti di alcuni istituti superiori della provincia hanno la possibilità di presentare il proprio cortometraggio, mettendo in risalto competenze, attitudini e creatività.

Il progetto, promosso e fortemente voluto da Oriocenter, si è già dimostrato essere un esempio vincente di alternanza scuola-lavoro, il cui obiettivo è sfruttare le dinamiche di produzione di cortometraggi per aiutare gli studenti coinvolti a sviluppare le loro competenze. Il tutto utilizzando il linguaggio a loro più caro: quello delle immagini e dei video. Una iniziativa capace di unire mondi apparentemente separati: quello della scuola e del cinema, che si fondono all’interno degli spazi del mall.

“Il Settima Arte Festival è la dimostrazione di come un progetto di alternanza scuola-lavoro possa effettivamente essere un’occasione per i giovani studenti di misurarsi con il loro talento e iniziare già a coltivare le prime competenze lavorative”, ha dichiarato Ruggero Pizzagalli, Direttore di Oriocenter Selected Stores. “Crediamo molto nel valore di questa iniziativa e speriamo che possa essere di ispirazione per altre aziende del retail, come esempio virtuoso di impegno verso i ragazzi e di interesse per il loro futuro personale e anche professionale”.

In questa nuova edizione, che ha preso il via sabato 9 aprile, vedremo la realizzazione di 12 cortometraggi da parte di 12 istituti superiori. Il progetto Settima Arte ha messo alla prova i giovani studenti del Mediacenter Che Classe, fornendo loro tutta la strumentazione necessaria per aiutare i ragazzi a sviluppare creatività e immaginazione. Oriocenter, ente promotore, con le sue gallerie e negozi si è trasformato in un vero e proprio set cinematografico, nel quale produrre il materiale per il cortometraggio.

L’obiettivo di questa kermesse cinematografica che vede gli studenti protagonisti a 360 gradi, non è quello di formare dei registi, degli attori o sceneggiatori, bensì di far vivere ai ragazzi un’esperienza simile a quella del mondo lavorativo, con obiettivi e scadenze, nella quale mettersi in gioco e riuscire a sfruttare e potenziare le proprie soft skills. Il tutto realizzando un prodotto, il cortometraggio appunto, che rispecchi le caratteristiche tecniche di base, ma che sia anche soddisfacente e in grado di vincere il premio della giuria.

Special guest e giudice di questo secondo appuntamento è stato il comico Angelo Pisani, celebre per la sua partecipazione a Zelig nel duo Pali e Dispari, che ha conseguito il diploma di formatore pedagogico teatrale e ama molto lavorare con i giovani. In giuria anche Diego Veneziano, regista e produttore video e Antonia Latino, Responsabile Marketing di Oriocenter.

Quattro classi e quattro corti in gara: la classe 3M del Liceo Artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo, la 4 ATG dell’ISIS Zenale e Butinone di Treviglio, la 3B della Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni di Bergamo e la 3F del Liceo Amaldi di Alzano Lombardo. Istituti con indirizzi diversi che permettono ai loro studenti di vivere un progetto di alternanza scuola-lavoro non convenzionale.

Anche in questa occasione, i generi scelti e interpretati dai ragazzi sono diversi tra loro: si spazia dalla commedia romantica al giallo e le sceneggiature alternano trame differenti e mai scontate. Partendo da un oggetto presente all’interno del mall, gli studenti hanno avuto il compito di produrre il cortometraggio dalla A alla Z.

I corti in gara in questo secondo appuntamento sono stati: The Sock Twist, avente come oggetto un calzino, K.onnessi con oggetto delle cuffie, The Winning Path, oggetto un cinesino e Parfum-22 avente come oggetto il profumo. Sempre più arduo per la giuria riuscire a decretare un unico vincitore; i corti in gara avranno la possibilità di vincere nella puntata finale altri premi come quello della critica, per la migliore sceneggiatura, miglior attore o attrice protagonista.

È stato Angelo Pisani ad annunciare il vincitore, dopo aver riflettuto insieme agli altri membri della giuria e aver fornito ai ragazzi la propria visione e il feedback su ciascun cortometraggio. Si è aggiudicato il premio di questo secondo appuntamento Parfum-22 della 4 ATG dell’ISIS Zenale e Butinone, un divertente cortometraggio sugli inconvenienti che un ragazzo deve affrontare dopo aver acquistato un profumo alquanto particolare, su commissione della fidanzata.

È sempre una grande emozione e soddisfazione poter ammirare sul grande schermo il risultato del proprio impegno e delle proprie fatiche. Settima Arte Festival si conferma essere un progetto che sprona gli studenti a lavorare in squadra, a saper risolvere da soli le problematiche che si presentano di volta in volta, a decidere in autonomia quale ruolo assumere all’interno del team.

Per maggiori informazioni: https://www.settimaartefestival.it/

Per vedere i cortometraggi: https://www.youtube.com/user/Oriocenterchannel/videos