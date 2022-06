Casoncelli, bufala, spalla, birra… le sagre di giugno - BergamoNews

Gli immancabili casoncelli, la bufala, birra e tanti piatti della tradizione come la spalla. Sono numerose le sagre e le feste organizzate nella provincia di Bergamo nel mese di giugno.

BERGAMO

Sino al 5 giugno all’oratorio san Colombano in Valtesse a Bergamo si terrà la festa della comunità.

Tutte le sere cena, specialità pesce, pizza e menù per famiglie.

Gruppi a partire da 20 persone e scolaresche su prenotazione.

Giovedì 2 giugno anche a pranzo e domenica 5 giugno solo a pranzo.

Sino al 5 giugno al Villaggio degli Sposi – Parrocchia san Giuseppe di Bergamo si terrà la “Festa della comunità”.

Tutte le sere servizio ristoro, bar ed intrattenimento per grandi e piccoli.





PROVINCIA

Sino al 5 giugno a Lovere si svolgerà la festa dell’oratorio. Tutte le sere cucine aperte dalle 19 alle 22.

Si potranno gustare pà e amburghèr, pà e strinù, oddòg, formai fuso, patatine fritte, birra e molto altro ancora.

Sino al 5 giugno a Brembate Sotto si terrà la festa dell’oratorio. Tutte le sere dalle 18.45 apertura bar, cucina e pizzeria.

Dalle 20 tombola e ruote. Non mancheranno spettacoli e intrattenimenti per ogni età.

Mercoledì 1° giugno a Brembate si terrà “Spring Break Party”. L’appuntamento è dalle 19 al Birrificio Miamal di Brembate con birra artigianale, food truck, postazione mojito e dj-set Point Break VDJ.

A Cologno al Serio prende il via la sesta edizione dalla sagra della bufala. Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, la kermesse torna proponendo aggregazione e convivialità, all’insegna delle specialità gastronomiche di bufala.

Si svolgerà nelle date dell’1, 2,3, 4, 5 e 10,11,12 giugno, all’interno di Piazzale Mercato – in via Piazzale Caduti sul Lavoro.

La Grigliata di carne di bufalo, sarà il piatto forte della Sagra. Costate, tagliata e gli speciali hamburger accompagneranno primi piatti della tradizione rivisitati con le specialità di bufala. Confermato l’orologio di formaggi Quattro Portoni e uno spazio sarà riservato a specialità siciliane: mozzarella in carrozza, ricotta fritta e cannoli, il tutto rivisitato ad hoc per la sagra. Tante le novità da scoprire.

Cambiano gli spazi. La sagra esce dalla cascina agricola e viene trasferita lungo il fossato del Borgo di Cologno al Serio, all’interno del piazzale del mercato, Piazzale Caduti sul Lavoro, con spazi più ampi, facilmente raggiungibile e poco distante dalle nostre bufale. Caseificio Quattro Portoni aspetta i visitatori per degustazioni guidate (su prenotazione). Una nuova Location con lo spirito e l’energia di sempre.

Ogni sera musica dal vivo e tanto divertimento a cura di ChioscoCafé, che delizierà i palati più esigenti con speciali cocktails e una selezione di Birre Grimbergen.

Una ottima occasione per i Buongustai e gli amanti della natura e della cultura provenienti da tutta la Regione e anche oltre. Una opportunità per i turisti che hanno voglia di godersi le bellezze storiche di Bergamo e della sua provincia e che scelgono la “bassa” per una gita fuori porta nell’attesa che i primi scorci di sole estivo arrivino a riscaldarci.

Diverse le associazioni di volontariato, di promozione turistica e valorizzazione del territorio che saranno partecipi e presenti a questa 6^ edizione della Sagra della Bufala.

Cucina aperta tutte le sere dalle 19 e il sabato e nei giorni festivi anche a pranzo dalle 12.

L’area ristoro sarà coperta da ampia e confortevole tensostruttura.

La prenotazione è consigliata.

Dall’1 al 4 giugno a Morengo si terrà “Palo Rock festival”. L’appuntamento è al parco del donatore con un programma ricco di iniziative.

Mercoledì 1 giugno

– Live music 18.00 – 24.00

Con la collaborazione di:

– MUSICATTIVA

Line up

– LITORAL

– AYMARA

– ELEPHANT CARPET

Giovedì 2 giugno

– Isola Creativa 14 – 18

Con la collaborazione di:

▫ Asilo Nido Arcobaleno

▫ Mentita e Churry

El Palo Country 18 – 24

Con la collaborazione di:

– Tri de Country

– Wallace Carrara BBQ

– Estrazione squadre gironi del Torneo del Palo

Venerdì 3 giugno

– Live music 18 – 24

Line up

– GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO

– PICCOLI BIGFOOT

Sabato 4 giugno

– All day 14 – 24

– Dalle 14 la 15esima edizione del Torneo del Palo

Servizio bar e cucina aperto tutte le sere





Dall’1 al 4 e dal 9 al 12 giugno a Bonate Sotto si terrà la festa “OSG+AGE=FESTA – Insieme è meglio”. Tutte le sere dalle 19 servizio bar e cucina (cucina fino alle 22) e ruota della fortuna.

Ecco il programma.

Mercoledì 1 giugno

– alle 18.30 gonfiabili;

– alle 21 tombola.

Giovedì 2 giugno

– alle 20.45 Crushed fingers;

– alle 21.30 tombola.

Venerdì 3 giugno

– alle 20.45 La voce delle donne by Giannissime;

– alle 21.30 tombola.

Sabato 4 giugno

– dalle 18 alle 20 giochi e attrazioni (0-6 anni);

– alle 20 giochi di società (per tutti);

– alle 21.30 tombola.

Giovedì 9 giugno

– alle 20.45 The Useless 4;

– alle 21.30 tombola.

Venerdì 10 giugno

– alle 20.45 dj set revival ’80-’90;

– alle 21.30 tombola.

Sabato 11 giugno

– alle 20.45 quiz Kahoot;

– alle 21.30 tombola.

Domenica 12 giugno

– alle 21 tombola;

– alle 21.45 fluo party.

Dal 1° al 5 giugno e dal 8 al 12 giugno a Sarnico torna la festa dell’oratorio San Filippo Neri.

-CUCINA APERTA DALLE 19

specialità della serata (su prenotazione)

Venerdì 3 giugno: baccalà con polenta.

Giovedì 9 giugno: trippa

-TOMBOLA TUTTE LE SERE CON RICCHI PREMI

-AREA GONFIABILI

–Tutti i giorni:

Area bambini dedicata

Calcio balilla e tennis da tavolo

–Torneo di tennis da tavolo per i ragazzi delle medie/superiori e torneo per adulti, dalle ore 21:00 (prenotazioni al 3492257686 Franco)

–Disponibile servizio take-away

Prenotazione obbligatoria per gruppi con più di 10 persone.

La prenotazione dei tavoli e dei piatti speciali è da effettuare sul sito o tramite l'app "il mio POSTO".

Da mercoledì 1 a domenica 5 e da giovedì 9 a domenica 12 giugno si terrà la festa dell’oratorio Don Antonio Seghezzi ad Almenno San Bartolomeo.

Una bella proposta per stare insieme oltre che cucina, pizzeria, gonfiabili, tombola e divertimento.

Dall’1 al 5 giugno prosegue la festa dell’oratorio di Ponte San Pietro. Il programma prevede:

– 1 giugno i Burattini di Roberta presentano “Gioppino e il mago”;

– 2 giugno presentazione del Cre;

– 3 giugno “Canta male conta con noi”;

– 4 giugno dj-set con BNC;

– 5 giugno “La corrida”, dilettanti allo sbaraglio.

Tutte le sere pizzeria, ristorante e gonfiabili.

Nuova area lounge bar.

Campetto per giocare a calcio.

Dall’1 al 12 giugno a Madone si terrà “Oratorio in festa”.

Dalle 19 apertura festa e cucina /pizzeria/griglieria. Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 giugno no cucina.

Si potranno gustare piatti della tradizione, pesce, cotechini, costine, patatine fritte, birreria e bar… tombole…

Ruote della fortuna….

Tutte le sere dalle 20 gonfiabili per bambini.

Alle 20:30 il programma prevede:

– mercoledì 1 serata con musica con Country dance

– giovedì 2 musica con Jennifer group

– venerdì 3 musica pop a 360° con Gruppo 2nd Function cover

– sabato 4 musica con Cherry pop & The red shoes

– domenica 5 spettacolo musicale Karaoke per tutti con Stefano Motti

– lunedì 6 serata con musica Marco Ravi

– martedì 7 spettacolo burattini

– mercoledì 8 serata con musica Carlo Dance

– giovedì 9 musica con il Gruppo Lunatici rock band

– venerdì 10 musica con Gruppo Mirte orchestra

– sabato 11 spettacolo musicale Oratokate’ (madonesi allo sbaraglio…)

– domenica 12 musica con Gruppo Duo Jam live & Dj set.

Sabato 4 giugno alle 18 si svolgerà il torneo di calcio A7 categoria esordienti-

Per prenotazioni tavoli, cene, pizzate di gruppi telefonare.

Il ricavato della festa andrà per coprire i debiti dell’oratorio.

Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 giugno a Villa d’Adda si terrà “Vivere Villa d’Adda. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, si svolgerà all’area feste in via San Martirio.

Tutte le sere dalle 19 bar, gelateria, pizzeria e ristorante. Domenica 5 e 12 anche a mezzogiorno.

Il programma dell’intrattenimento musicale propone:

– giovedì 2 dj Morgan;

– venerdì 3 dj Alessio;

– sabato 4 karaoke;

– domenica 5 i barzelète del Morot;

– giovedì 9 dj Morgan;

– venerdì 10 dj Alessio;

– sabato 11 Alta Quota;

– domenica 12 esibizione di ballo con PD Dance.

Domenica 5 giugno ci sarà il primo “Vivere Box Rally”, discese di veicoli senza motore: alle 10 esposizione di macchinine e alle 14 inizio delle discese.

Da annotare, inoltre:

– dal 2 al 5 giugno pesca alle trote;

– il 4 e 5 giugno arrampicata con Gev Villa d’Adda;

– gonfiabili e giochi per bambini.

Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 giugno all’oratorio san Giovanni Bosco di Pedrengo si terrà “Orator(N)iamo in festa.

Dalle 19 cucina, grigliata, pizza e fritture.

Il programma prevede:

– giovedì 2 giugno Mago Linus

– venerdì 3 giugno Deha & The Hips

– sabato 4 giugno Circo Stanza

– domenica 5 giugno The big show

– giovedì 9 giugno Heart’s music

– venerdì 10 giugno Duo Damiano

– sabato 11 giugno Uncle Blues & Marble Cats

– domenica 12 giugno Cre Revival.

Dal 3 al 5 giugno torna “Rockin Ghisalba“. L’appuntamento è all’area feste dove tutte le sere sarà attivo servizio cucina e bar.

La domenica, inoltre, si potrà pranzare con prenotazione obbligatoria solo su WhatsApp.

Non mancherà tanta musica, con concerti dalle 21.30 anche in caso di pioggia.

Il programma prevede:

– Venerdì 3 Aymara Yokoano;

– sabato 4 Bad Frog, Andrea Rock & The Rebel Poets;

– non mancherà tanto rock’n’roll anche domenica 5.

Dal 3 al 5 giugno e dal 10 al 12 giugno torna la festa dell’oratorio di Bariano. L’iniziativa, giunta alla 39esima edizione, viene riproposta con qualche novità dopo due anni di stop a causa dell’emergenza Covid-19.

Tutte le sere dalle 19 alle 21 servizio ristorazione solo su prenotazione telefonando entro le 14. La domenica, inoltre, si potrà pranzare: le prenotazioni per il pranzo di domenica dovranno arrivare entro le 20 di sabato.

Il menù del giorno propone: venerdì pasta alla lepre, pasta zucchine e gamberi, hamburger e spiedini; sabato pasta panna & speck, pasta alla boscaiola, fritto misto e costata; sabato sera trippa d’asporto su prenotazione; domenica a pranzo ravioli al brasato e pasta alle verdure, fritto misto e brasato con polenta; domenica a cena pasta alla lepre, pasta ai porcini, fritto misto e grigliata mista. Inoltre si trovano sempre: salamelle, patatine, pasta al pomodoro, braciole e contorni.

Dalle 21 in poi accesso libero con servizio bar, patatine e salamelle.

Non mancheranno tanti intrattenimenti e il programma prevede:

– venerdì 3 gonfiabili e tombola;

– sabato 4 karaoke con Paola Piacentini;

– domenica 5 tombola;

– venerdì 10 gonfiabili e tombola;

– sabato 11 esibizione Danza Sì;

– domenica 12 tombola.

Domenica 5 giugno, alla Casa dell’Orfano, a Clusone, gli alpini baradelli vi aspetteranno per una giornata ricca di appuntamenti in occasione della loro festa.

Si tratta di un’ottima occasione per passare una domenica diversa, all’insegna dello sport e del buon cibo in compagnia.

Durante il pomeriggio vi sarà intrattenimento musicale per tutti e saranno organizzate anche delle attività per i bambini.



Dal 9 al 12 giugno a Val Brembilla torna la tradizionale Sagra di Sant’Antonio. L’iniziativa, che si svolge a Brembilla, è organizzata dalla VAB Volontari Autoambulanza Brembilla.

Servizio ristoro serale con specialità tipiche della cucina alpina. Il 12 giugno servizio cucina anche a pranzo.

Serate all’insegna della musica, spettacolo e dell’amicizia.

Il programma prevede:

– giovedì 9 spettacolo di burattini;

– venerdì 10 Sabbie in tour – Musica Afro;

– sabato 11 liscio con l’orchestra Marea di Cuori;

– domenica 12 servizio pranzo e cena.

Gonfiabili per bambini

L’intero ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di una nuova ambulanza.

Dal 9 al 12 e dal 16 al 19 giugno a Bagnatica si terrà la “Festa degli Alpini”. L’appuntamento alla sede degli alpini.

Tutte le sere cucina tipica bergamasca.

Dal 10 al 12 giugno a Chiuduno si terrà “Claudun Beer Fest”. L’appuntamento è al polo fieristico dove sarà attivo servizio cucina e bar.

Non mancherà tanta musica e il programma prevede:

– venerdì 10 Black Ice – tributo agli AC/DC;

– sabato 11 Ligastory – tributo a Ligabue;

– domenica 12 Ipop – cover dance pop latin.

Dal 10 al 12 giugno all’oratorio di Gorle torna la festa d’estate “Codeghì’n del pà”. Tutte le sere dalle 19 casoncelli, grigliate di carne, patatine, polenta, birra, vino, dolci e strinù; non mancheranno gonfiabili per bambini nel campo di sabbia.

Dal 10 al 12 e dal 17 al 19 giugno a Caravaggio si terrà la festa alpina. L’iniziativa, organizzata dal locale gruppo Alpini, si svolgerà al centro sportivo comunale dove tutte le sere dalle 19 alle 23 funzioneranno cucina e pizzeria. La domenica, inoltre, verrà proposto il pranzo alle 12.30.

Il programma musicale prevede.

– venerdì 10 Giannissime & Loredame,

– sabato 11 Rita e Guerrino;

– domenica 12 Paolino Boffi;

– venerdì 17 Cuori infranti;

– sabato 18 Angelo Caravaggio;

– domenica 19 Gian & La band.

Domenica 12 giugno sarà possibile partecipare a un pranzo al Rifugio Vaccaro, a Parre, passando dalla chiesetta di Sant’Antonio e la panchina gigante. Viene proposta una camminata aperta a tutti verso il monte Alino, alla scoperta dell’antica chiesetta montana di Sant’Antonio e la coltivazione dello zafferano dell’azienda agricola Zalino. Pascoli neolitici, baite secolari, scorci mozzafiato dell’altopiano di Clusone con pranzo finale al Rifugio Vaccaro. Percorso della durata di tre ore su strada agrosilvopastorale e mulattiera, dislivello in salita di circa 860 m. Consigliati abbigliamento sportivo, scarpe

antiscivolo e bastoncini da trekking.

Ritrovo alle 9.30 al parcheggio in cima a via Campella

Termine previsto per le 15. Costo 15 euro adulti e 10 euro bambini under 10 compreso pranzo al Rifugio.

Per chi non usufruisse del servizio on line è possibile pagare anticipatamente la visita presentandosi presso l'Infopoint ValSeriana e Val di Scalve due giorni prima dell'uscita.

L’iscrizione è obbligatoria e la priorità sarà garantita a coloro che acquistano l’esperienza online.

Domenica 12 giugno a Valbondione torna “Mangialonga”. Un’iniziativa che condurrà alla scoperta della Valle Sedornia. Il percorso prevede 13 km di sviluppo con 100 m di dislivello positivo e 1200 m di dislivello negativo.

L’evento avrà inizio a Valbondione, per poi raggiungere Lizzola con bus navetta. Raggiunta Lizzola e saliti in quota con seggiovia, inizia il percorso con una gustosa colazione casereccia con vista mozzafiato sui giganti delle Orobie: Pizzo Coca e Redorta. Riprendendo la seggiovia si giunge in località Rambasì dove inizia la discesa a piedi per raggiungere il laghetto Spigorel, casa speciale delle marmotte! Scendendo lungo l’incantevole Valle Sedornia, arriviamo gli Spiazzi dell’acqua con area attrezzata per il pranzo, in territorio di Gandellino. Ma non è finita qui! Proseguendo la discesa verso i Tezzi alti di Gandellino, ricca di storia con l’altare celtico, si giunge al dolce per poi bere il caffè in paese. Infine, dopo il rientro in navetta, si gusta un buon amaro alle erbe a Valbondione.

L’offerta gastronomica è all’insegna dei prodotti locali e tipici della nostra Valle, con un occhio di riguardo alla qualità dei sapori autentici.

Costo:

– adulti 40€ (bus navetta + seggiovia + 6 tappe comprese),

– bambini 20€ (bus navetta + seggiovia, escluso l’amaro alle erbe).

– Ogni 10 adulti paganti si ha una gratuità

Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici o tramite bonifico.

Prenotazione obbligatoria.

Consigliato abbigliamento da montagna.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 26 giugno.

Dal 15 al 26 giugno a Caprino Bergamasco si terrà “Festa Insieme”. L’iniziativa, organizzata dall’oratorio, proporrà cucina tutte le sere dalle 19 alle 23, bar, pizzeria e tombolate in spazi al coperto.

Ecco il programma.

Mercoledì 15 giugno

– alle 21 serata con ABC Danza.

Giovedì 15 maggio

– alle 21 I burattini di Daniele Cortesi.

Venerdì 17 giugno

– alle 21 serata anni 80 e 90 con dj Studio Men;

– piatto della serata: paella.

Sabato 18 giugno

– alle 21.30 cover dei Pooh con i Boomerang,

– piatto della serata: cinghiale.

Domenica 19 giugno

– alle 21.30 Rufus Band, serata anni 70 e 80;

– piatto della serata: risotto al pesce persico.

Lunedì 20 giugno

– alle 21 sfilata di moda.

Martedì 21 giugno

– alle 19 serata con torneo di burraco;

– cucina chiusa, pizzeria aperta.

Mercoledì 22 giugno

– alle 21 il grande tombolone,

– piatto della serata: pappardelle al sugo di lepre.

Giovedì 23 giugno

– alle 19 sagra del pesce;

– Davide live karaoke.

Venerdì 24 giugno

– alle 21 serata giovani con dj Vavi.

Sabato 25 giugno

– alle 21.30 cover dei Queen: Black Queen;

– piatto della serata: picanha.

Domenica 27 giugno

– alle 21 La Corrida.

Per i piatti della serata è gradita la prenotazione.

Dal 16 al 19 giugno a Boltiere si terrà la festa dell’oratorio. Tutte le sere cucina, pizzeria, griglieria, servizio bar e gonfiabili.

Il programma musicale prevede concerti al coperto con inizio alle 21 e vede protagonisti:

– giovedì 16 Giannissime, band cover di cantautrici italiane e internazionali;

– venerdì 17 Emiliano Zero, dj di Radio Number One, Old time disco dance;

– sabato 18 Li-Va, Vasco e Liga cover band;

– domenica 19 Trappers evergreen music pop / rock.

Domenica 19 giugno alle 18 messa in oratorio in ricordo di tutti i volontari deceduti.

Dal 17 al 19 giugno a Val Brembilla torna “Orobie Beer Festival”. L’appuntamento è al Padiglione Kuwait dove si troveranno il nostro Beerwall e i Foodtruck.

Dal 17 al 26 giugno a Castro torna la sagra del casoncello. L’iniziativa, giunta alla ventesima edizione, vede protagonista il casoncello bergamasco, piatto ricco di tradizione e di gusti legati al territorio.

Oltre alla qualità del cibo, la sagra è sempre più “eco-friendly”: il servizio, infatti, viene effettuato con stoviglie da ristorazione in ceramica e acciaio, l’acqua viene servita in contenitori in vetro e la plastica utilizzata è biodegradabile e compostabile.

Servizio ristoro attivo, all’area “Castro Beach” zona feste, tutte le sere dalle 19 alle 22:30.

PROGRAMMA

Venerdì 17 giugno

– ore 21: intrattenimento musicale con musica Rock, Pop, R&B e Funk.

Sabato 18 giugno

– ore 21: ballo liscio.

Domenica 19 giugno

– ore 21: revival anni 70/80/90.

Lunedì 20 maggio

– ore 21: musica dal vivo.

Martedì 21 giugno

– ore 21:00 musica dal vivo.

Mercoledì 22 giugno

– ore 21: “Roclò” spettacolo per bambini, il circo segreto degli oggetti abbandonati;

– ore 22:30: i barzelete del morot.

Giovedì 23 giugno

– ore 21: live show band.

Venerdì 24 giugno

– ore 21: il grande liscio in piazza.

Sabato 25 giugno

– ore 21: musica a 360°.

Domenica 26 giugno

– ore 21: musica dal vivo.

Sabato 25 giugno a Schilpario torna la sagra della Spalla. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, animerà il centro del paese: l’intera Via Padre Maj sarà addobbata con una tavola da oltre 800 posti, dove si potrà gustare la famosa Spalla e altre delizie scalvine e bergamasche.

La cena inizierà alle 19 e durante tutta la serata i commensali saranno allietati dalla musica delle fisarmoniche

Per gli “instant –fotoreporter” non può mancare l’occasione di condividere sui social gli scatti che ritraggono i momenti più divertenti ed emozionanti della sagra, ovviamente con gli hashtag #sagradellaspalla #ValdiScalve #cornicealpina

Sabato 25 e domenica 26 giugno la Pro Loco Parre organizza “Sapori e Tradizioni”. Alla scoperta di antichi mestieri e Sapori Seriani nei cortili più caratteristici del borgo di Parre Sopra, per fare un salto nel passato e curiosare tra gli angoli poco noti del paese.

Ci saranno: dimostrazioni di antichi mestieri, mercatini di hobbisti e di prodotti tipici, degustazioni, spettacoli folcloristici, laboratori per bambini, concerti, visite guidate e birrifici artigianali.

Mostra avicola ed esposizione di conigli.

Ecco il programma.

SABATO

Dalle 16

LUDOBUS – Giochi per bambini

Saranno presenti i FALCONIERI DELLE OROBIE in abiti storici

Dalle 19 cena nei cortili a base di Scarpinòcc, Gnòch in còla, Capù, arrosticini e altri piatti della tradizioni.

Ore 21 concerto della Band “Tribüt & ü bel Band”

DOMENICA

Dalle 10

Tornano “I BURATTINI BACCANELLI” con spettacolo di burattini e laboratorio di costruzione di burattini dai 5 ai 10 anni. Al termine del laboratorio i bambini potranno portarsi a casa i burattini realizzati.

Dalle 12 e dalle 19 pranzo e cena nei cortili di Scarpinòcc, Gnòch in còla, Capù, arrosticini e altri piatti della tradizioni.