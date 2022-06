Bimbi ustionati, indagato il papà che avrebbe gettato bioetanolo sul braciere - BergamoNews

C’è un indagato per l’incidente avvenuto lunedì mattina alla scuola materna parrocchiale “San Zeno” di Osio Sopra, dove 5 bambini e 3 papà sono rimasti ustionati in modo più o meno grave mentre arrostivano marshmallow in giardino, al termine di un’attività di orienteering.

Nel registro degli indagati, per ora, è iscritto uno dei papà volontari che quel giorno si trovavano in compagnia di bimbi e insegnanti, una ventina in tutto. In particolare, il papà che avrebbe versato il bioetanolo sul braciere, lo stesso dalla quale è poi partita la fiammata improvvisa che ha investito i presenti.

Sulla dinamica sono in corso valutazioni, tant’è che il pubblico ministero Silvia Marchina ha incaricato i vigili del fuoco di ulteriori accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il braciere fosse già acceso (lievemente, a tal punto che nessuno si sarebbe accorto delle prime, deboli fiamme, forse anche a causa della luce solare che ostruiva la vista) quando uno dei papà avrebbe gettato altro liquido provocando un ritorno di fiamma.

Quel che voleva essere un momento di svago offerto ai più piccoli, si è così trasformato in un dramma, tant’è che l’ipotesi di reato formulata, al momento, è lesioni colpose gravissime. La più grave tra i feriti è una bimba che quel giorno festeggiava il suo quarto compleanno: ricoverata all’ospedale Buzzi di Milano, ha riportato ustioni di terzo grado sul 70% del corpo. Sedata, è stata ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni, fino a stamattina, erano stabili, ma ancora molto gravi.

Non è detto che il fascicolo d’indagine, in un primo momento aperto dalla Procura a carico di ignoti, non subisca ulteriori evoluzioni. Del resto, sono ancora diverse le domande a cui i genitori dei bambini chiedono risposta: una su tutte, perché – nonostante le buone intenzioni – è stato permesso di portare del liquido infiammabile in mezzo ai bambini?.

Osio Sopra, bambini ustionati all’asilo

La coordinatrice pedagogica della scuola materna, Simonetta Nava, intervistata da Bergamonews, ha dichiarato di non essere al corrente e di “non avere in alcun modo autorizzato” attività che prevedessero l’uso del fuoco. Nemmeno il parroco, don Luca Guerinoni, responsabile legale dell’istituto, si è dato spiegazioni, dicendo di essere “a completa disposizione” degli inquirenti per fare chiarezza sull’accaduto.