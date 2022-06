Bergamo, "stretta" sulla movida: chiusura a mezzanotte e mezza per 9 locali - BergamoNews

Bergamo. L’estate sta arrivando e il Comune di Bergamo interviene per regolare la “movida” notturna, aggiornando o revocando limitazioni e restrizioni vigenti in diverse aree della città.

“Nei mesi scorsi, sono state valutate dopo un lungo confronto con la Polizia Locale e gli uffici delle attività produttive, le situazioni di molti locali in città che negli ultimi anni sono stati segnalati o sanzionati per comportamenti difformi dalle regole di civile convivenza e dalle previsioni del Regolamento di Polizia Urbana – spiegano da PalaFrizzoni -. Le decisioni a cui il Comune è giunto sono, pertanto, figlie di un’istruttoria attenta e puntuale”. Laddove risultano non esserci più lamentele, esposti, segnalazioni e sanzioni, invece, le restrizioni vengono revocate.

“L’obiettivo è quello di dare un’equilibrata attuazione al regolamento, con lo scopo di tutelare le aree residenziali della città – aggiungono dal Comune -. Nell’estate 2022 saranno molti i luoghi di aggregazione e divertimento in città, dagli estivi a quelli degli spazi giovanili di Polaresco ed Edoné, alle proposte di Piazzale degli Alpini e Lazzaretto e molto altro ancora: pensiamo che sia possibile così alleggerire la pressione in aree particolarmente popolate della città, garantendo il diritto dei nostri concittadini a godersi le serate estive con musica ed eventi di qualità”.

Venendo ai provvedimenti adottati, a decorrere dal 1° giugno viene imposta l’osservanza dell’aertura non prima delle 6 del mattino e la chiusura non dopo le ore 00,30 del giorno successivo a 9 locali della città:

• Accademia srl via San Tomaso n. 70

• Balzer srl viale Sentierone / piazza Giacomo Matteotti n. 41

• Pintus Alex “Blitz” via Legnano n. 31

• Anymore snc via Ghislandi n. 2

• Tonolini Adriano “Cocktail and Dreams di Tonolini Adriano” via Broseta n. 87

• Panafiel Ines Noemi “ Mundo Latino” – via Baschenis n. 3/C

• The Alchemist snc di Veneziani Paolo via Santa Caterina n. 34/b

• Consonni Alessandro “Reef Cafè” via Borgo Santa Caterina n. 25

• Oldrati Marta “Christal di Oldrati Marta” via Borgo Santa Caterina n. 20/a

Entro il 31 ottobre, il Comune procederà alla verifica della permanenza della necessità di riduzione dell’orario, in conseguenza della quale verranno adottati eventuali nuovi provvedimenti.

PalaFrizzoni ,inoltre, ricorda che “è data facoltà, ai titolari degli esercizi commerciali e artigianali alimentari e ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, di chiedere, ai sensi dell’art. 9 del regolamento, la sottoscrizione di accordi con l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90 e secondo le modalità nello stesso regolamento stabilite, diretti a minimizzare gli impatti delle attività, al fine di accedere alle premialità previste dall’art. 10 e in particolare di ottenere il prolungamento di un’ora nel termine massimo di apertura dell’attività, e quindi sino alle ore 1,30”.

Dall’altra parte, invece, il Comune, sempre sulla base della relazione redatta dalla Polizia Locale di Bergamo, revoca la riduzione di orario applicata a 4 esercizi commerciali per i quali non vi sono agli atti segnalazioni, esposti e conseguenti accertamenti recenti da parte degli agenti:

• Arri’s Bar srl – via Piccinini, 10

• Raz snc di Razmasa Dario e Davide, via Borgo Santa Caterina, 28/b e 30/a.

• Tacchio Tiziana – via Sant’Orsola, 18/c (Al diciotto)

• Gemelli s.n.c. di Herrera Meneces SheNIa Darlen – via Palma Il Vecchio 41.