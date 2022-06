Adriano Coretti nominato Vice Prefetto Vicario a Parma - BergamoNews

Adriano Coretti è stato nominato Vice Prefetto vicario di Parma. Il 23 maggio scorso si è insediato nella città emiliana.

“Inizio questa nuova esperienza molto stimolante in una terra ricca di tradizione, di storia e di cultura, un territorio molto bello e uno dei motori dell’economia nazionale – dichiara Coretti –. Porto in questa terra la mia esperienza maturata nella sede della Prefettura di Bergamo e l’importante esperienza al Ministero dell’Interno a Roma. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo a Parma mantenendo un forte legame con la città di Bergamo”.

Coretti, nato a Matera nel 1967 e laureato in Giurisprudenza, ha prestato servizio alla Prefettura di Bergamo, come Capo di Gabinetto e dirigente dell’Area Enti locali e consultazioni elettorali per 22 anni, dal 1996 al giugno del 2018.

Il viceprefetto Coretti a Bergamo ha ricoperto anche numerosi incarichi (tra gli altri, quello di responsabile delle attività di comunicazione e di dirigente delle Aree Protezione Civile e Ordine Pubblico), è stato anche commissario in dieci Comuni della provincia (Oltre il Colle, Aviatico, Cenate Sotto, Vertova, Solza, Levate, San Giovanni Bianco, Curno, Capriate San Gervasio e Filago) ed ha collaborato con la Prefettura di Milano, per le esigenze del Centro Operativo Misto allestito nel capoluogo ambrosiano in occasione dell’Expo 2015.

Nel mese di luglio 2018 è stato chiamato a Roma per ricoprire un importante incarico al Ministero dell’Interno, negli uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento per le politiche del personale.

Il 23 maggio scorso è stato nominato Vice Prefetto Vicario di Parma.



Una curiosità: Coretti va a coprire l’incarico svolto da Sergio Pomponio, 59 anni, ora Prefetto di Lecco, originario di Avellino e laureato in Giurisprudenza. Pomponio è di prima nomina e al suo primo incarico da prefetto. Lavora per il Viminale dal 1990. Ha già svolto servizio in Lombardia, perché è stato prima capo gabinetto in Prefettura a Bergamo, poi vice prefetto vicario in Prefettura a Lodi dal 2011 al 2012. Ha preso il posto di Castrese De Rosa, da marzo Prefetto di Ravenna.