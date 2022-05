Un'estate di avventure e laboratori per i giovani di Treviolo: ecco tutte le proposte per i ragazzi di medie e superiori - BergamoNews

Treviolo. I due anni di pandemia hanno cambiato i giovani e le loro esigenze e il Comune di Treviolo ha quindi deciso di andare incontro agli adolescenti modificando l’offerta per l’estate 2022.

Non più proposte lunghe, che impegnavano i ragazzi per diversi giorni, ma laboratori strutturati e limitati nel tempo, con un’offerta varia e incentrata su attività che possono interessare i giovani tra gli 11 e i 19 anni.

Ce n’è per tutti i gusti: dal laboratorio di cucina a quello di magia, dalla musica all’atelier di cucito, dai murales all’avventura. Gli educatori del Centro di aggregazione giovanile “Il Graffio” si sono davvero impegnati per cercare di offrire proposte interessanti ai giovani treviolesi: un modo per coinvolgerli permettendo loro di fare esperienze diverse, di socializzare, di imparare e naturalmente di divertirsi in compagnia.

“Abbiamo studiato questa nuova formula proprio perché ci siamo accorti che il Covid ha cambiato molto i ragazzi – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Martina Locatelli -. In questo modo ognuno può iscriversi al laboratorio che è più nelle sue corde, oppure fare esperienze diverse aderendo a più proposte a seconda dei propri gusti e delle caratteristiche personali”.

Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni c’è il laboratorio di trampoli ogni giovedì sera dalle 20 alle 21.30 dal 9 giugno al 14 luglio; il laboratorio di cucina in collaborazione con l’Officina di Merlino il 13, 15 e 17 giugno dalle 14.30 alle 17; l’atelier di cucito il 27 e 29 giugno dalle 9.30 alle 12; il mini corso con il mago Linus il 12, 13 e 14 luglio dalle 9.30 alle 12.

Per i ragazzi dai 15 ai 19 anni c’è il laboratorio rap con produzioni di basi musicali il 27 e 29 giugno e il 4 e 6 luglio dalle 18 alle 20; l’atelier di cucito il 27 e 29 giugno e l’1 luglio dalle 9.30 alle 12; tre mattine dal 19 al 21 luglio con la realizzazione di un murales in paese; il laboratorio di terracotta il 5, 6 e 7 luglio dalle 9.30 alle 12.

Ci sono poi tre giorni di avventure alla fine di luglio dove i gruppi verranno riuniti: il 26 la gita in kayak sull’Adda, il 27 la biciclettata sul Serio e il 28 la gita con gli asini.

Per partecipare alle attività è richiesto un piccolo contributo economico.

Durante tutta l’estate il Cag proporrà gite, feste, animazioni e tornei: basta tener controllata la pagina social de “Il Graffio” per restare sempre aggiornati sulle varie proposte.

Non mancherà, come ogni anno, “Lavori in corso”: dal 13 al 17 giugno e dal 20 al 24 giugno i ragazzi dalla prima alla quinta superiore potranno svolgere lavori socialmente utili al territorio sotto la supervisione degli educatori. “Lavori in corso verrà organizzata con le modalità consuete perché è un’attività che ha sempre avuto molto successo e che piace ai giovani del paese. Un’opportunità per rendersi utili alla collettività e per conoscere meglio il paese e le sue esigenze”, spiega l’assessore Locatelli.

I ragazzi si sposteranno in bicicletta e saranno chiamati a tinteggiare, scartavetrare, conoscere le realtà del volontariato e dare loro una mano, sperimentare il giardinaggio. Al gruppo di lavoro verrà riconosciuto un compenso collettivo e saranno gli stessi partecipanti, una volta terminato il loro incarico, a decidere come spenderli: una cena, una gita, un’attività da svolgere tutti insieme.

Per potersi iscrivere alle varie proposte o avere maggiori informazioni basta contattare il Cag “Il Graffio” al numero 335.1860464, telefonando o inviando un messaggio via Whatsapp, oppure scrivendo una mail all’indirizzo cagraffio@comune.treviolo.bg.it.

Le iscrizioni per le attività di giugno verranno raccolte fino all’1 giugno, compreso “Lavori in corso”, mentre per quelle di luglio fino al 26 (al 24 per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni).

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO