“Una persona alla volta”, presentazione del libro-testamento di Gino Strada - BergamoNews

Bergamo. Mercoledì 1° giugno alle 18 all’Arena Civica del Parco Goisis, a Bergamo, si terrà la presentazione del libro-testamento di Gino Strada, fondatore di Emergency dal titolo Una persona alla volta. L’iniziativa è promossa da Comunità della Salute, il progetto nato durante la pandemia da Covid-19 nei comuni di Ciserano, Levate, Osio Sopra e Verdellino per riprogettare il futuro della comunità rispondendo ai bisogni della popolazione con azioni sperimentali di contrasto all’epidemia e promozione della salute, e Propolis, l’associazione del quartiere Monterosso di Bergamo che vuole promuovere senso di appartenenza e responsabilità nei modi di abitare il territorio.

Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. L’associazione promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Nella primavera 2020, consapevole della grave crisi umanitaria in atto a Bergamo, Emergency ha supportato gratuitamente le Istituzioni della città nella gestione dell’Ospedale da campo e i comuni di Ciserano, Levate, Osio Sopra, Verdellino, appartenenti al progetto Comunità della Salute, in attività di formazione sul controllo e la prevenzione delle infezioni in area epidemica.

Il 13 agosto 2021, Gino Strada, muore. Oggi, in questi terribili giorni di guerra, con il conflitto tra Russia e Ucraina in corso, la sua voce ci manca.

Per questo Comunità della Salute e Propolis hanno deciso di presentare il suo libro, come gesto di gratitudine necessario, ma anche appello urgente al mondo sanitario affinché si faccia promotore di una cultura di pace; perché la guerra è una questione di salute pubblica per l’impatto devastante e duraturo che ha sulla vita delle persone.

Alla presentazione intervengono Simonetta Gola, curatrice libro e direttrice Comunicazione Emergency, Pietro Parrino, direttore FOD (Field Operations Department) Emergency, Marzia Marchesi, Assessora verde pubblico, pace, legalità e trasparenza del Comune di Bergamo, Benedetta Ravizza, giornalista de L’Eco di Bergamo, Mirco Nacoti, referente scientifico progetto Comunità della Salute.

Il libro

Una persona alla volta è il racconto in prima persona di un impegno durato tutta la vita, il cui obiettivo non è mai risuonato così urgente e la cui voce non è mai mancata così tanto come in questi giorni in cui un nuovo conflitto porta la distruzione alle porte dell’Europa.

Dall’infanzia nel quartiere operaio di Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia, al lavoro a Kabul come chirurgo di guerra e alla visita a Hiroshima, il libro narra appassionatamente le radici delle idee che lo hanno ispirato giorno dopo giorno, convincendolo della radicale necessità di garantire a chiunque il diritto a una sanità di eccellenza. “Non un’autobiografia, un genere di cosa che proprio non mi piace, ma le cose più importanti che ho capito guardando il mondo dopo tutti questi anni in giro,” come scrive Gino Strada nella prefazione.

Questo libro racconta l’emozione e il dolore, la fatica e l’amore di una grande avventura di vita che ha portato Gino Strada a conoscere i conflitti dalla parte delle vittime. In ognuna di queste pagine risuona una domanda radicale e profondamente politica, che chiede l’abolizione della guerra e il diritto universale alla salute.

Gino Strada, Una persona alla volta, Feltrinelli, a cura di Simonetta Gola, 176 pagine, 16 euro.

I proventi del libro spettanti all’autore verranno devoluti a Emergency.