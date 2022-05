Sequenziato l'intero genoma del virus del vaiolo delle scimmie: 11 casi in Lombardia - BergamoNews

Sono undici i casi di vaiolo delle scimmie identificati in Lombardia. Per tutti il cluster è estero.

Lo annuncia la direzione Welfare della Regione, spiegando che si tratta in tutti i casi di italiani, che si trovano in isolamento domiciliare, in buone condizioni.

Cinque risiedono nel territorio dell’Ats (l’ex Asl) Milano, 3 nell’Ats Brianza, uno in quella di Brescia, uno in quella di Pavia e uno nell’area della Ats Valpadana. Cinque casi sono stati diagnosticati dai laboratori di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell’ospedale Sacco, altri cinque dai laboratori Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia mentre un caso è stato diagnosticato dall’Ospedale di Verona.

Nel frattempo è stato sequenziato l’intero genoma di un ceppo del virus (MPVX) dal tampone vescicolo cutaneo di uno dei pazienti di ritorno dalle Canarie. A raggiungere il risultato è stato il team di virologi e ricercatori della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia.

“Un’analisi filogenetica preliminare mostra chiaramente che il genoma ottenuto appartiene al clade dell’Africa occidentale di MPXV ed è più strettamente correlato con i ceppi riscontrati recentemente in Portogallo e nel resto d’Europa” spiega Fausto Baldanti, direttore dell’unità di Microbiologia e Virologia del Policlinico San Matteo.

Per la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, si tratta di “un importante risultato che certifica l’altissimo livello internazionale raggiunto dalla ricerca biomedica della Sanità lombarda”.