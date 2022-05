Ghione, Morello, Squaglia e Staffelli: Striscia la Notizia fa tappa al torneo dell'Accademia dello Sport - BergamoNews

Bergamo. Jimmy Ghione, Moreno Morello, Chiara Squaglia, Valerio Staffelli e tanti altri: inviati e dirigenti di Striscia la Notizia dal tardo pomeriggio di martedì 31 maggio saranno ospiti del torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà, in corso di svolgimento alla Cittadella dello Sport di via Monte Gleno.

Una presenza costante al fianco dell’associazione fondata da Giovanni Licini, che la storica trasmissione di Canale 5 sostiene da sempre: l’ultima volta era stata a Cividino, prima dello stop forzato dal Covid, ma appena è stato possibile tornare a organizzare l’appuntamento la disponibilità a mettersi in gioco nel nome della solidarietà è stata massima.

E allora li vedremo all’opera anche con la racchetta da tennis, o da padel, tenendo sempre presente la finalità ultima del torneo: vincere è sicuramente bello, ma se a farlo è la solidarietà il risultato del campo passa in secondo piano.

Non saranno, ovviamente, gli unici invitati della serata: si vedranno anche Luca e Barbara Facchetti, Gigi Sacchetti, Piero Fanna, Giulio Bosca, Gianluca Grigoletto…

L’evento è ad accesso libero e gratuito: il villaggio ospitalità è davvero a misura di famiglie, perchè mette a disposizione tribune, uno spazio gioco per bambini gestito da un’educatrice, bar e ristorante.