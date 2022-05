Fondazione Dalmine ospita il primo torneo di SicuraMente - BergamoNews

Dalmine. Appuntamento il 31 maggio, dalle 9 alle 12, nel parco di Fondazione Dalmine per il primo torneo di SicuraMENTE, il gioco da tavolo ideato da Tenaris Dalmine dedicato alla sicurezza sul lavoro. I partecipanti saranno i 120 studenti finalisti delle scuole superiori, in prevalenza della provincia di Bergamo, che hanno superato la “fase a gironi” svoltasi nelle scuole di appartenenza.

Il torneo è l’ultima fase di un articolato progetto che Tenaris Dalmine ha realizzato per promuovere, sin dalle scuole, la cultura della sicurezza sul lavoro e la percezione delle imprese come parte attiva della società, motori dell’economia ma anche di sviluppo sociale.

Il progetto ha coinvolto le classi dalla seconda alla quinta di 5 istituti superiori tecnici della provincia (I.S.I.S. Luigi Eiunaudi di Dalmine, I.T.I. Guglielmo Marconi di Dalmine, I.T.I.S. Pietro Paoleocapa di Bergamo, I.P.I.A. Cesare Pesenti di Bergamo, Istituto Superiore Statale Betty Ambiveri di Presezzo) e l’I.T.I. Pino Hensemberger di Monza.

Il laboratorio sulla sicurezza prevedeva tre momenti: il primo, formativo, realizzato attraverso l’utilizzo di apposite “carte da gioco” tematiche; ad esso fa seguito un momento ludico, con la partecipazione in squadre al torneo di SicuraMENTE, un avvincente gioco da tavolo, il cui obiettivo è portare al traguardo tutte e quattro le pedine che ogni giocatore ha a disposizione superando caselle quiz ed altri “ostacoli”; infine l’ascolto della testimonianza diretta di un esperto Tenaris Dalmine di sicurezza sul lavoro.

Il gioco, ideato appositamente per questa attività divulgativa, consente ad ogni giocatore di immedesimarsi in un capoturno, che gestisce la sua squadra operativa (per questo ha a disposizione 4 “pedine”). Ad ogni lancio di dado si può incappare in una casella quiz: risposta esatta al quesito consente al giocatore di proseguire.

I 120 vincitori delle sei scuole si affronteranno il 31 maggio con quiz più complessi e simulazioni di situazioni critiche in cui dovranno dimostrare di sapersi destreggiare.

“Obiettivo di questo evento è duplice – spiega Manuel Tonolini di Fondazione Dalmine – Da un lato promuovere la consapevolezza dell’importanza della sicurezza sul lavoro già dalla scuola attraverso una formazione coinvolgente e divertente, dall’altro lato continuare a tessere la trama delle relazioni tra imprese e mondo degli istituti tecnici per favorire una conoscenza reciproca e promuovere un rapporto di scambio e di fiducia”.

“Questa iniziativa – ribadisce Pasquale Mirabella, responsabile Comunicazione Interna Tenaris Dalmine– è nata originariamente con lo scopo di sensibilizzare i dipendenti di Tenaris Dalmine rispetto ai temi della sicurezza, con un focus particolare sui comportamenti. La diffusione nelle scuole del progetto ci rende molto orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto e che continuiamo a portare avanti per promuovere la sicurezza come cultura e patrimonio di tutti”.