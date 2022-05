Elezioni regionali, Fontana: "Mi ricandiderò, ma solo se il mio nome non sarà divisivo" - BergamoNews

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ai microfoni di Rainews24 parla della propria eventuale ricandidatura alla guida del Pirellone. E dichiara: “Ci sto pensando seriamente, ma per me è importante più di tutto l’unità del centrodestra”.

Poi, sempre in tema di rinnovo in programma nella primavera del 2023, prosegue: “Se arriveremo a una convergenza sul mio nome allora tornerò in pisto, perché voglio evitare che la mia persona risulti divisiva”.

Quello che desidera Fontana è che “su di me si crei aggregazione”.

Nei giorni scorsi Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, aveva stoppato la ricandidatura: “Fontana-bis? Prima parliamo della Sicilia”. L’aveva dichiarato all’assemblea di Assolombarda rispondendo idealmente a distanza alle parole di Matteo Salvini che aveva di fatto dato il via libera al governatore lombardo.

Intanto il centrosinistra sembra in alto mare sulla scelta del candidato presidente.