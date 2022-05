Centri Tramonte, un logo che nasce da un'idea di implantologia? - BergamoNews

Può un logo essere il riflesso di una metodologia implantologica? E trasmettere a chi lo guarda un messaggio chiaro su chi l’ha scelto e in quale implantologia crede? In effetti, sì: quel simbolo richiama l’approccio di un centro implantologico, il modo di interpretare l’implantologia e di seguire i pazienti, prima di tutto, come persone, curandone non soltanto i disturbi dentali, ma il benessere.

Il mondo in cui viviamo è ricco di strumenti digitali, che usiamo ogni giorno per informarci e comunicare. Siti, app, servizi di messaggistica, social network sono i “luoghi” in cui troviamo le informazioni per la nostra vita quotidiana. Anche, per esempio, per scegliere il centro dentistico cui affidarci. Strumenti digitali che consultiamo su schermi poco più grandi del palmo di una mano: ecco perché oggi i loghi non possono più essere troppo complessi, con tante scritte, molte forme, intrecci, variazioni di colore. Al contrario, devono essere semplici, distintivi, versatili. Ecco perché, negli ultimi anni, molti brand hanno modificato il loro logo, tra questi marche come Pepsi Cola, Volkswagen, Heineken, Mastercard, Disney.

L’hanno fatto anche i Centri Implantologici Tramonte, partendo dalla loro ricetta implantologica, che è estremamente semplice: non prevede chirurgie pesanti, non richiede rigenerazione ossea (e quindi lunghe attese), non necessita di guide chirurgiche da produrre ad hoc e ancorare in bocca durante l’inserimento degli impianti, è adatta a quasi tutti. In questo senso, è semplice (che non è sinonimo di facile, infatti richiede all’implantologo una competenza specifica e un’ottima padronanza delle tecniche e degli strumenti).

I Centri Implantologici Tramonte seguono una visione legata al benessere del paziente, curandone la salute e anche la serenità. Un approccio che esprimono anche quando comunicano nel loro sito (con testi che vogliono informare a fondo e articoli che trattano la salute dei denti nella vita di tutti i giorni) e nei post sui social. L’hanno fatto anche con il loro nuovo logo. Visualizzato piccolo come su un post o grande come all’ingresso dei centri, deve sempre ricordare a chi si affida ai Centri Implantologici Tramonte non solo ciò che fanno, ma perché lo fanno: per il vostro (e nostro) sorriso sano.

Scopri di più su un’implantologia dentale con tanti vantaggi…

LINK: https://tramonte.com/un-logo-che-nasce-da-unidea-di-implantologia/