"Bergamo. Paesaggio latente”, indagine fotografica di Giacomo Albo - BergamoNews

Bergamo. Si intitola “Bergamo. Paesaggio latente” la mostra fotografica allestita dal 6 al 30 giugno alla ex-Chiesa della Maddalena (via S. Alessandro, 39) a Bergamo.

Promossa dall’agenzia di comunicazione Welcome, la mostra documenta il paesaggio urbano di Bergamo nei giorni del lockdown totale, ad aprile 2020. È un documento straniante ed inedito della città, muta e immobile, priva dell’abituale presenza dell’elemento umano. Ma, attraverso l’obiettivo di Giacomo Albo, è possibile leggere le tracce dell’ingegno e della creatività di secoli di storia dell’uomo nei monumenti che caratterizzano le vie e le piazze di Bergamo, oltre che nelle infrastrutture di accesso alla città. Una presenza “assente”, dunque, in una scenografia che risalta come protagonista.

La mostra ospita 32 immagini a grandi dimensioni che richiamano il percorso compiuto in quei giorni dal fotografo: una sintesi che trova poi nelle 70 foto presenti nel catalogo una più ampia narrazione.

L’esposizione – a ingresso libero, orari dal martedì al giovedì dalle 15 alle 19, dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 – può contare sul patrocinio di Comune di Bergamo, ATS Bergamo, ASST Papa Giovanni XXIII, Fondazione Comunità Bergamasca, ANCE Bergamo, Fondazione Architetti Bergamo e Ordine Architetti Bergamo. Gold sponsor è l’agenzia Generali Assicurazioni di Piazza Libertà; sponsor Framar, LP Grafica e Lab80.

Il catalogo (96 pagine – formato 22 x 22 con sopraccoperta) è in vendita a euro 25: il 20% del ricavato dalla vendita sarà destinato al progetto “Giorni muti, notti banche. Il tempo della cura”, promosso del Personale Sanitario del Centro di Emergenza ad Alta Specialità dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

All’interno del catalogo un ampio saggio di Maria Tosca Finazzi.

Inaugurazione lunedì 6 giugno alle 18.