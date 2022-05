Bergamo, 5 persone si sentono male in un bar: analisi su possibili agenti inquinanti - BergamoNews

Bergamo. Cinque persone, tra cui una donna di 37 anni incinta, si sono sentite male martedì mattina in un bar di via Statuto. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco che dopo aver analizzato il locale hanno escluso la presenza di agenti inquinanti.

È successo intorno alle 13, quando i primi clienti hanno iniziato ad accusare fastidio agli occhi, al naso e alla gola.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che si è occupata in particolare della 37 enne, portata all’ospedale Papa Giovanni per accertamenti: le sue condizioni non sono gravi.

Poco dopo sono arrivate le due squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo, tra cui quella del NBCR (Nucleo biologico, chimico, radiologico e nucleare) che si occupa di analizzare l’aria degli ambienti per individuare possibili agenti inquinanti.

I rilievi hanno dato esito negativo. Tra le ipotesi avanzate dalla titolare dell’esercizio quella di uno spray urticante spruzzato da qualcuno di passaggio.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale di Bergamo. Non sono state riscontrate irregolarità agli impianti di areazione.