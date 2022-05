Stezzano, 800 quintali di grano in fiamme - BergamoNews

Stezzano. Ottocento quintali di grano hanno preso fuoco nella serata di domenica 29 maggio in una cascina di Stezzano, attorno alle 21.

Sul posto sono state subito inviate diverse squadre dei vigili del fuoco, dalla centrale di Bergamo, dal distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio e Madone.

Ancora sconosciute al momento le cause del rogo che ha interessato una cascina in via Dante Alighieri.

Lunghe e complicate le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area, con un forte odore di bruciato che si è esteso per chilometri, avvertito distintamente anche in molti Comuni vicini.