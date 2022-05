Seicento giovani talenti partecipano a City Escape Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Martedì 31 maggio, tra le vie e le piazze di Bergamo Alta, Fondazione Its JobsAcademy, il più grande ITS d’Italia con sede a San Paolo d’Argon, in collaborazione con la startup Garipalli, conclude il percorso formativo dei suoi giovani Talenti sulle Soft Skills con un’esperienza ludica, formativa e immersiva, finalizzata a mettere in pratica le soft skill apprese durante l’anno accademico. Il percorso, strutturato da JAC ad integrazione dell’offerta formativa tecnico-specialistica, è utile a far crescere i talenti anche dal punto di vista personale per prepararli ad intraprendere con consapevolezza ed in modo efficace il proprio futuro professionale.

Nella città alta, in una unica giornata, gli oltre 600 studenti che hanno partecipato al percorso soft skills organizzato da JAC, si sfideranno a squadre per mettersi alla prova con City Escape Bergamo, esperienza di gioco interattivo sviluppato dalla startup Garipalli, che unisce l’innovazione digitale al territorio reale, fatto di luoghi e di persone. La City Escape – in stile escape room all’aperto e su scala città – sarà la “materia finale” d’esame che unirà utile e dilettevole, un vero e proprio test di team work su quanto appreso, in un contesto piacevole e creativo, a diretto contatto con la città. Le City Escape di Garipalli sono attivabili mediante un’applicazione mobile e si sviluppano tramite una chat narrante con diversi personaggi storici di rilievo per ogni città.

L’esperienza si articola in una serie di enigmi da risolvere e indizi da raccogliere, che guidano i giocatori attraverso diverse aree cittadine, spesso meno conosciute, facendo rivivere la storia in prima persona, con eventi e fatti realmente accaduti. Gioco di squadra, problem solving, coordinamento di azioni collettive, saranno solo alcune delle competenze richieste ai partecipanti. Per Garipalli, con otto City Escape già lanciate in città italiane, si tratta del più grande evento su piazza mai realizzato prima.

Luca De Bellis, fondatore e Ceo di Garipalli ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di essere stati scelti da JobsAcademy per questa giornata di test insieme a così tanti ragazzi. Personalmente, visto che ho intrapreso lo stesso percorso con l’istituto, la soddisfazione è doppia. Con la nostra City Escape Bergamo offriamo una giornata che i ragazzi ricorderanno, si divertiranno nel mettersi alla prova sperimentando tante dinamiche di gruppo, imparando anche molto della storia della città Alta, in modo davvero creativo”.

“Sono molto soddisfatto di vedere i nostri Talenti sperimentare sul campo le soft skills apprese nel lungo percorso fatto insieme. Lo sono ancora di più perché a guidare il gioco ci sarà la start-up di uno dei nostri eccellenti diplomati. Un simbolico passaggio di testimone e la dimostrazione che l’offerta formativa esperienziale funziona e crea valore da condividere con gli altri” ha dichiarato Damiano Bordogna, direttore Fondazione JobsAcademy.