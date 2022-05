Ri-trasferirsi nel Bel Paese conviene fiscalmente: ecco perché - BergamoNews

Trasferire la residenza in Italia consente di accedere ad importanti vantaggi fiscali che, se fino ad aprile 2019 erano limitati ai lavoratori ad alta specializzazione e qualificazione, da maggio 2022 sono estesi a tutti i lavoratori, indipendentemente dal grado di istruzione e dalla posizione ricoperta.

Tant’è che il regime di favore ha abbandonato il nome di “Rientro dei cervelli” adottando quello meno evocativo di “Regime degli impatriati”.

Coloro che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 possono vedersi tassare il reddito in misura del 30% (con esenzione del 70%!) per ben 5 anni, estendibili a 10 a determinate condizioni.

Per poterne fruire è necessario:

1. non essere stato residente in Italia nei 2 anni precedenti al trasferimento;

2. impegnarsi a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

3. svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano (senza alcun requisito di elevata qualificazione).

Possono accedere all’agevolazione anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizione nei due anni precedenti al trasferimento.

In presenza delle suddette condizioni, i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo sono tassati nel limite del 30% del loro ammontare.

Il regime spetta anche a coloro che abbiano avviato un’impresa in Italia.

Il reddito imponibile scende addirittura al 10% se la residenza è trasferita in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia.

Come anticipato l’agevolazione è applicabile in linea generale per 5 periodi di imposta, decorrenti dall’anno del trasferimento in Italia, ma può essere esteso per ulteriori 5 anni nel caso in cui, in alternativa:

– i lavoratori diventano proprietari di un’abitazione in Italia, ancorché già proprietari di un immobile;

– i lavoratori abbiano almeno un figlio minorenne a carico nato o adottato entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. Qualora i figli a carico siano tre, oltre all’estensione a 5 anni vi è anche una riduzione della base imponibile al 10% del reddito prodotto.

Per beneficiare del Regime degli impatriati è sufficiente presentare una richiesta scritta al datore di lavoro.

Esiste poi un incentivo per il trasferimento in Italia di ricercatori e docenti che prevede l’esclusione dal reddito tassabile di una quota di ben il 90% degli emolumenti percepiti. In questo caso l’agevolazione è riservata a docenti e ricercatori che svolgono la loro attività in Italia e sono laureati, dopo aver svolto attività di docenza o di ricerca all’estero per almeno 2 anni. In questo caso la durata dell’agevolazione si applica per 6 anni ed è estendibile a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifici requisiti legati all’acquisto di unità immobiliari in Italia e al numero di figli minorenni.