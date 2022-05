Osio Sopra, infortunio all'asilo: cinque bambini ustionati - BergamoNews

Osio Sopra. Grave infortunio nella mattinata di lunedì 30 maggio in via Montessori 2 a Osio Sopra, alla scuola dell’infanzia San Zeno.

Sul posto poco prima delle 10.30 sono state inviate quattro ambulanze, un’automedica, due elicotteri, la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco di Bergamo: sarebbero cinque i bambini rimasti feriti, di età compresa tra i 3 e i 6 anni appartenenti alla sezione blu, due dei quali parrebbero in gravi condizioni.

Secondo le primissime informazioni sarebbero rimasti ustionati con una padella dentro la quale stavano cucinando dei marshmallow, nella zona del giardino della scuola ora transennato: tra i feriti anche un papà che stava mostrando ai bambini il processo. Da una seconda ricostruzione sembrerebbe che all’origine dell’incidente ci siano state delle fiamme non controllate divampate durante l’attività ricreativa.

Il personale medico ha curato sul posto, prima del trasferimento in ospedale, complessivamente 8 pazienti: 5 bambini e 3 adulti.

Una bimba e un bambino di 4 anni che hanno riportato ustioni multiple sono stati trasportati in elicottero, rispettivamente in codice rosso e in codice giallo, agli ospedali milanesi Buzzi e Niguarda.

Osio Sopra, bambini ustionati all’asilo

Gli altri tre bambini, una di 3 anni, una di cinque e uno di sei, sempre con ustioni multiple, sono arrivati in codice giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre gli adulti, tre uomini di 35, 36 e 40 anni, si trovano al Policlinico San Marco di Zingonia con sintomi da inalazione di fumi e ustioni, con codici tra il giallo e il verde.

Seguono aggiornamenti.