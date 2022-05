Open day alla Gewiss: famigliari ed amici dei collaboratori entrano nel cuore dell'azienda - BergamoNews

Cenate Sotto. L’azienda apre le porte del suo headquarter a famigliari ed amici dei propri collaboratori, per far respirare lo spirito di squadra dell’azienda in una giornata di festa.

Dai reparti produttivi (stampaggio, montaggio e officina, in funzione per l’occasione) al laboratorio prove (con prove di test prodotti realizzate dal vivo), dal Gewiss Experience Center (il

nuovissimo spazio espositivo) agli uffici, l’Open Day ha proposto ai visitatori un modo originale e divertente di partecipare alla vita aziendale e ai suoi valori, mettendo in risalto contemporaneamente come il lavoro di squadra coinvolga tanto i collaboratori quanto i loro famigliari e gli affetti più cari, la cui vicinanza è indispensabile per il successo dell’azienda.

“Questo Open Day”, ha commentato Fabio Bosatelli, Presidente di Gewiss, “è un’occasione davvero speciale per tutti noi di Gewiss: abbiamo deciso di aprire le porte della nostra azienda a tutti i collaboratori insieme ai familiari e agli affetti più preziosi per mostrare da dentro la nostra realtà e consentire a tutti di respirare la passione e le emozioni che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro. Lo spirito di gruppo e la coesione fra tutti i protagonisti del team Gewiss rappresentano il vero valore aggiunto della nostra azienda. Un team di cui siamo orgogliosi e che non include solo le persone che ogni giorno lavorano in questo luogo ma abbraccia anche tutti i loro affetti più importanti, che consideriamo parte fondamentale della stessa squadra”.

“Una squadra speciale quella di Gewiss”, aggiunge Paolo Cervini, Ceo di Gewiss, “che sta avendo un successo il cui merito va anche a tutti i famigliari e amici che oggi hanno visitato l’azienda. A loro va il nostro ringraziamento più sincero, perché senza il loro supporto vicinanza non potremmo essere dove siamo. Per raggiungere gli importanti obiettivi che ci siamo dati e per creare sempre più valore, confidiamo sullo spirito di squadra e sulle emozioni che abbiamo vissuto durante questa giornata”.

Un ringraziamento al quale si è unito il Presidente Fabio Bosatelli che ha voluto ribadire come, “grazie al sostegno di questa grande famiglia allargata, il team Gewiss ha saputo superare i

momenti difficili vissuti nei mesi passati e sta affrontano i progetti di sviluppo che ci permetteranno di consolidare i successi anche del prossimo futuro”.