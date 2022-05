Moto 2, Italtrans sul podio del Gp d'Italia con Joe Roberts - BergamoNews

Il Mugello regala il secondo podio stagionale all’Italtrans Racing Team.

La scuderia di Calcinate ha infatti conquistato il secondo posto nel Gran Premio d’Italia grazie a Joe Roberts che si è confermato uno dei piloti più talentuosi del Mondiale di Moto 2.

Scattato dalla settima posizione, il 24enne statunitense ha dimostrato ancora una volta di adattarsi alle diverse condizioni meteorologiche accodandosi immediatamente al gruppo di testa guidato da Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo).

Bravo a sfruttare la caduta di Aron Canet (Flexbox HP40), Roberts ha così risalito gradualmente la classifica posizionandosi alle spalle di Acosta.

Il portacolori del team bergamasco non è riuscito a resistere di fronte al rookie iberico, tagliando così il traguardo toscano con oltre quattro secondi di ritardo dal leader.

“Sono felicissimo di questo secondo posto. Questa mattina mi sentivo davvero bene e pensavo che avremmo potuto lottare per una buona posizione – ha confessato Roberts dopo la gara – Ringrazio il team per il duro lavoro svolto in questi giorni: è stato un weekend davvero incredibile”.

Giornata da dimenticare invece per Lorenzo Dalla Porta che ha dovuto dire addio alle possibilità di cogliere una top ten a causa di una caduta all’undicesimo giro.

“Mi spiace tanto per la caduta. Stavo facendo molta fatica, poi alla Bucine ho staccato probabilmente con un po’ di ritardo e la gomma anteriore non ha retto – ha sottolineato il pilota dell’Italtrans Racing Team -. Peccato. Dobbiamo guardare il lato positivo: abbiamo fatto delle buone qualifiche e potevamo portare a casa dei buoni punti. Archiviamo questa gara e guardiamo subito a Barcellona”.

La vittoria di Acosta ha riaperto la lotta mondiale, permettendo allo spagnolo di raggiungere Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team) al comando della graduatoria iridata.