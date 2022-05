Le 23 delegazioni dell’ACI Bergamo si distinguono nel panorama nazionale - BergamoNews

Se l’Automobile Club di Bergamo ha la forza di 25 mila iscritti, un motivo di tale estesa presenza sul territorio va ascritto alla capillare rete delle delegazioni operanti nella provincia di Bergamo. Sono ben 23 e assicurano puntualità di servizi per le varie pratiche nel mondo della circolazione a motore. Oltre ad essere un preciso punto di riferimento per i soci e per tutti i cittadini che a questi sportelli possono rivolgersi, le delegazioni sono anche molto radicate e garantiscono con la rapidità e l’efficienza una non trascurabile brevità nei percorsi per arrivare alle varie sedi.

Oggi si va tutti di fretta e guadagnare tempo negli spostamenti è un aspetto non trascurabile, anche per il risparmio di carburante. Occorre dire – e lo fa il direttore dell’ACI Bergamo, Giuseppe Pianura – che “Il personale preposto è continuamente aggiornato e formato sulle nuove procedure e le prestazioni offerte, pertanto le persone che fanno capo ai nostri uffici trovano affidabilità, cortesia, gentilezza e professionalità”.

Ampia la griglia dei servizi ACI che assicurano assistenza per i molti e crescenti problemi di una viabilità sicura, riscossione e consulenza sulle tasse automobilistiche, rinnovo di patenti, passaggi di proprietà di autoveicoli di tutte le tipologie, consulenze varie, servizi assicurativi e anche la vendita delle vignette svizzere e austriache per percorsi sulle autostrade dei due Paesi.

Accanto alla sede centrale in Via Maj 16, a Bergamo ci sono altre due delegazioni in via Nadi 3 e alla Cittadella dell’auto in Via per Zanica 58B; le sedi delle altre delegazioni si trovano a Albino, Azzano San Paolo, Calusco d’Adda, Caravaggio, Cisano, Clusone, Dalmine, Gazzaniga, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Sarnico, Scanzorosciate, Seriate, Trescore Balneario, Treviglio, Urgnano, Villa d’Almè, Zingonia e Zogno.

“La sede e le delegazioni ACI di Bergamo – è la sottolineatura del presidente Valerio Bettoni – si sono particolarmente distinte sul piano nazionale, collocandosi stabilmente ai vertici delle migliori 10, 20, e 200 posizioni per produzione associativa e ricevendo meritati e prestigiosi riconoscimenti su un totale di 1500 delegazioni ACI operanti in Italia. Non è causale d’altronde se dopo Torino e Milano, viene ACI Bergamo”.

Una ulteriore conferma arriva dal numero dei soci in continua crescita, nonostante i due anni segnati dalla pandemia e dai “lockdown”, con tutto quello che hanno rappresentato per la mobilità. La media è stata di 400 nuove tessere ogni anno.

Comprensibile il compiacimento del direttore Pianura, secondo cui ” il lavoro svolto insieme alle delegazioni in questi anni è stato di grande soddisfazione professionale grazie a un personale competente, disponibile e professionalmente preparato”. Insieme ai dipendenti della sede ACI di Bergamo “si è costruita una squadra vincente per affrontare i continui cambiamenti che interessano il nostro settore e affrontare le sfide future”.