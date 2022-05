La fortuna, Made in sud, Report o L'esorcista? La tv del 30 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 30 maggio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la serie “La fortuna”. L’americano Frank Wild, spregiudicato cacciatore di tesori, scopre un relitto carico di monete d’oro e d’argento nell’Oceano Atlantico. Il governo spagnolo, ritenendo che si tratti di una antica fregata – spagnola, La Fortuna, intraprende una difficile battaglia legale per recuperare il tesoro, incaricando il giovane diplomatico Alejandro Ventura e la combattiva funzionaria Lucìa Vallarta, coadiuvati da Jonas Pierce, avvocato americano specializzato in diritto marittimo.

Spazio alla comicità su RaiDue alle 21.20 con “Made in Sud”.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci

L’attualità e la politica saranno protagoniste su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica“, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “L’Isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Overdrive”; su Rai4 alle 21.20 “Letto n 6”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Il suono della nostalgia” e su Iris alle 20.55 “L’esorcista – Versione integrale”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda “Nessun dorma”. Massimo Bernardini apre una nuova stagione di Nessun Dorma con una puntata dedicata alla canzone d’autore più originale e personale. Ospiti Cristina Donà e Giovanni Truppi, che suonano dal vivo alcuni dei loro brani più intensi, accompagnati dal Trio Cavalazzi e dal polistrumentista Saverio Lanza.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Yellowstone”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gadien”, con Mimie Mathy; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Schitt’s creek”.

Foto da Ufficio Stampa Rai