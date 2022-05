La Festa dell'Unità torna in 10 Comuni bergamaschi - BergamoNews

Torna la stagione delle Feste de l’Unità organizzate dal Partito Democratico della provincia di Bergamo. Il tradizionale appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone con dibattiti, iniziative, musica e ristorazione dice definitivamente addio al formato ridotto adottato negli anni della pandemia e quest’anno si presenta con un calendario di 10 Feste nei Comuni della Bergamasca.

“Un numero di appuntamenti inferiore rispetto alla programmazione delle Feste pre-covid della nostra provincia – spiega il segretario provinciale Davide Casati – ma un ottimo punto di ripartenza dopo la pandemia, con l’obiettivo di tornare con una ventina di appuntamenti il prossimo anno”.

Si comincia giovedì 2 giugno con la Festa de l’Unità di Treviolo (fino a domenica 12 giugno) e Zanica (fino al 5 giugno), “data non casuale per inaugurare la stagione della ripartenza – prosegue Casati – perchè il 2 giugno è la Festa della Repubblica, la cui essenza democratica si esprime anche attraverso la partecipazione dei cittadini; le Feste de l’Unità, da sempre, con dibattiti e approfondimenti, sono momenti di coinvolgimento dei cittadini alla vita politica del nostro partito. Le Feste fanno parte del DNA del PD – conclude Casati – a tal punto che anche negli anni di pandemia, seppur in forma ridotta e con tutte le limitazioni del caso, i volontari non hanno rinunciato a organizzarle nei propri territori”.

Dal 14 giugno si apre la Festa a Grumello del Monte (fino al 19 giugno), da venerdì 24 e fino al 26 giugno e poi dall’ 1 al 3 luglio è il turno di Palazzago, mentre a Levate l’appuntamento con la festa de l’unità è da giovedì 30 giugno a domenica 10 luglio.

Ghisalba inaugura la sua Festa venerdì 8 luglio e prosegue fino a domenica 10 luglio, mentre a Verdello si parte venerdì 15 luglio fino a domenica 17 luglio

Da giovedì 21 luglio a domenica 31 luglio è il turno della festa de l’Unità a Stezzano, dal 28 al 31 luglio a Calcinate per concludere con la Festa di Brembate, da martedì 9 agosto a martedì 23 agosto

Quest’anno, il coordinamento del calendario e delle iniziative delle Feste è affidato a Daniele Fugini, responsabile dell’organizzazione delle Feste de l’Unità a livello provinciale. “È un momento di grande mobilitazione per il Partito Democratico e per i suoi circoli – spiega Fugini – che mettono a disposizione dell’organizzazione circa 500 volontarie e volontari. Si tratta di un’occasione conviviale ma anche utile a raccogliere fondi che andranno a finanziare le attività dei circoli locali del partito. Come Federazione Provinciale deciso di continuare a garantire standard elevati dei servizi di ristorazione con cuochi e pizzaioli professionisti nelle cucine, mentre i volontari che si occupano del servizio ai tavoli e delle altre mansioni sono stati formati frequentando corsi di HACCP su sicurezza alimentare, primo soccorso e sicurezza”.

Al sito www.pdbergamo.it è disponibile il calendario completo degli appuntamenti mentre alla pagina FB https://www.facebook.com/festeunitabergamo/ tutti gli aggiornamenti sui dibattiti e le iniziative.