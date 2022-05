Klinger Italy all'IVS: "Vogliamo continuare a crescere, pronti a nuove acquisizioni" - BergamoNews

“Contiamo di chiudere l’anno con ricavi nell’ordine dei 24 milioni. In crescita, rispetto al 2021. E vogliamo continuare a crescere: sia tramite acquisizioni sia naturalmente”.

Raffaele Pittaluga, Amministratore delegato di Klinger Italy, è fiducioso, nonostante i chiari di luna. Dopo l’acquisizione, a maggio e novembre dello scorso anno, di due imprese, una nel Biellese e l’altra nel Milanese, la filiale italiana della multinazionale austriaca (3000 addetti sparsi in una sessantina di Paesi, 530 milioni di ricavi a livello aggregato) si è rafforzata. Ed ora è alla ricerca di nuove opportunità (rilevando cioè aziende del settore o di àmbiti affini, eventualmente anche allo scopo di ampliare la gamma delle principali linee di prodotto attualmente offerti: Indicatori di livello a vetro, Guarnizioni e Valvole), “anche in provincia di Bergamo”.

La ‘caccia’ è aperta.

La partecipazione all’edizione 2022 di IVS, l’Industrial Valve Summit che giovedì 26 maggio ha chiuso i battenti alla Fiera di Bergamo, ha rappresentato per Klinger Italy un’ottima occasione sia per mostrarsi in spolvero a fornitori e clienti, “oltre che ai competitors”, sia per raccogliere ‘rumors’ e ‘sentiments’ nell’ambiente dei produttori e dei rivenditori di valvole industriali per l’Oil&Gas.

Un comparto che, come noto, proprio nel raggio di circa 100 chilometri da Bergamo ha dato vita, e visto svilupparsi, ad un Distretto d’eccellenza della manifattura made in Italy, in grado di generare ricavi per oltre 3 miliardi (il 90% circa del fatturato italiano del settore nonché il 40% circa delle vendite realizzate in Europa).

“Abbiamo colto l’occasione della nostra partecipazione anche a questa quarta edizione della manifestazione – prosegue Pittaluga – per invitare, qui a Bergamo, i nostri collaboratori che solitamente le Fiere aiutano a prepararle, ma raramente le vivono in prima persona”.

Ed infatti, per un paio di giorni uno dei tre siti produttivi è stato chiuso per consentire di raggiungere il Polo fieristico bergamasco. Un’irrituale forma di coinvolgimento, che assai probabilmente genererà benèfici effetti sul team.

“Negli ultimi mesi – sottolinea l’Amministratore delegato – nei tre siti in cui Klinger Italy è articolata (il quartier generale di Rho, dove si realizzano gli Indicatori di livello; lo stabilimento di Pray, in Piemonte, dove si producono Valvole; e quello di Locate Triulzi, dove si fanno le Guarnizioni) abbiamo inserito una dozzina di nuove persone. Portando il numero dei collaboratori a quota 125. Oggi siamo alla ricerca di un’altra decina di figure, tra Periti, Tecnici e Ingegneri. Nei prossimi mesi, infatti, al quartier generale di Rho avremo un ricambio generazionale, per via del pensionamento di alcuni addetti”.

Il bisogno di un costante aggiornamento delle maestranze è un altro elemento distintivo dell’Amministratore delegato di Klinger Italy: “Per rimanere sul pezzo – aggiunge Pittaluga – da qualche

anno abbiamo avviato collaborazioni con i due più importanti Politecnici che abbiamo a portata di mano: quello di Milano e quello di Torino”. Si inizia con una Ricerca e poi, in qualche caso, le collaborazioni possono far emergere qualche laureando.

In bella mostra, nello stand di circa 60 metri quadri allestito nel padiglione ovest della Fiera, per due giorni ha campeggiato un pezzo storico: un Indicatore di livello a vetro, inventato e messo a punto dall’ing. Richard Klinger, il fondatore dell’omonimo Gruppo, alla fine dell’Ottocento. Uno strumento installato sulle caldaie dei carri dei primi vigili del fuoco di Vienna, allo scopo di verificare il livello pressorio dell’acqua usata per spegnere incendi. Uno strumento-vessillo che, a quasi 140 anni dalla realizzazione, è un emblema del Gruppo. Al cui timone, oggi c’è la quinta generazione dei discendenti dell’ingegnoso Ingegnere.