Il sindaco: "I bimbi non sono in pericolo di vita, ma due sono a Milano e siamo preoccupati" - BergamoNews

Osio Sopra. “Non si conosce ancora l’esatta dinamica dei fatti, le indagini sono in corso. L’Amministrazione comunale esprime vicinanza ai genitori e ai bambini che hanno subito questa grave sciagura”. Il sindaco di Osio Sopra Edilio Pelicioli, appena appresa la notizia di quanto avvenuto all’asilo San Zeno di via Montessori, è arrivato sul posto per un sopralluogo.

“I bambini sono cinque, due sono ricoverati a Milano, non sono in pericolo di vita, ma se due di loro sono stati portati negli ospedali milanesi qualche preoccupazione per la loro salute c’è. Aspettiamo che i sanitari, dopo aver valutato la loro situazione clinica, ci diano qualche rassicurazione”.

Su quanto accaduto intorno alle 10.30 di lunedì mattina non trapela ancora nulla. I piccoli della sezione blu, circa una ventina, di età comprese tra i 3 e i 5 anni, stavano facendo un’attività di orieteering con le loro maestre e con alcuni genitori che si sono offerti volontari per gestire i bambini durante il laboratorio.

“Ora attendiamo con trepidazione di avere informazioni sullo stato di salute dei cinque bambini coinvolti e dei tre genitori. A loro la vicinanza di tutta la comunità di Osio Sopra”.